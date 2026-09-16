باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - رویترز روز چهارشنبه به نقل از منابع آگاه گزارش داد که عربستان پس از حملات پهپادی به خط لوله اصلی نفت به دریای سرخ، با انتقال نفت خام از کشتی به کشتی از بندر صحار عمان، محمولههای نفت خام بیشتری را به پالایشگاههای آسیایی پیشنهاد میدهد.
منابع به این خبرگزاری گفتند که شرکت نفت دولتی آرامکو عربستان، نفت خام سبک عرب، همچنین نفت خام متوسط عرب و نفت خام سنگین عرب را برای بارگیری از بندر صحار، واقع در خارج از تنگه هرمز، به خریداران نهایی در آسیا پیشنهاد داده است.
گزارشها نشان میدهد که آرامکو مقادیر بیشتری نفت خام را از خلیج فارس برای ارسال مجدد به سایر کشورهای خارج از تنگه هرمز منتقل میکند.
در هفتههای اخیر، آرامکو حداقل دو پیشنهاد مشابه نفت خام عرب مدیوم و عرب هوی به خریداران آسیایی ارائه داده است. طبق ردیابی ماهوارهای توسط شرکت مشاورهای Energy Aspects، طی هفته گذشته، ریاض بارگیری روزانه نفت خام خود را در پایانههای راس تنوره و جعیمه در خلیج فارس دو برابر کرده و به حدود دو نفتکش بسیار بزرگ معادل ۴ میلیون بشکه رسانده است.
دادههای جداگانه ردیابی کشتی از کپلر نشان داد که چهار ابرنفتکش با ظرفیت حمل مجموع ۸ میلیون بشکه، روز چهارشنبه در راس تنوره بارگیری شدهاند.
منابع تجاری و کشتیرانی روز سهشنبه به رویترز گفتند که عربستان سعودی همچنین به مشتریان اروپایی خود اطلاع داده است که برخی از محمولههای نفت خام که برای بارگیری در ماه سپتامبر برنامهریزی شده بودند، لغو خواهند شد، در حالی که عملیات بارگیری در ینبع به حالت تعلیق درآمده است.
منبع: المیادین