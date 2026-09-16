خبرگزاری‌ها گزارش دادند که عربستان سعودی پس از حملات به خط لوله انتقال نفت به دریای سرخ، صادرات نفت از طریق عمان را افزایش می‌دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - رویترز روز چهارشنبه به نقل از منابع آگاه گزارش داد که عربستان پس از حملات پهپادی به خط لوله اصلی نفت به دریای سرخ، با انتقال نفت خام از کشتی به کشتی از بندر صحار عمان، محموله‌های نفت خام بیشتری را به پالایشگاه‌های آسیایی پیشنهاد می‌دهد.

منابع به این خبرگزاری گفتند که شرکت نفت دولتی آرامکو عربستان، نفت خام سبک عرب، همچنین نفت خام متوسط ​​عرب و نفت خام سنگین عرب را برای بارگیری از بندر صحار، واقع در خارج از تنگه هرمز، به خریداران نهایی در آسیا پیشنهاد داده است.

گزارش‌ها نشان می‌دهد که آرامکو مقادیر بیشتری نفت خام را از خلیج فارس برای ارسال مجدد به سایر کشور‌های خارج از تنگه هرمز منتقل می‌کند.

در هفته‌های اخیر، آرامکو حداقل دو پیشنهاد مشابه نفت خام عرب مدیوم و عرب هوی به خریداران آسیایی ارائه داده است. طبق ردیابی ماهواره‌ای توسط شرکت مشاوره‌ای Energy Aspects، طی هفته گذشته، ریاض بارگیری روزانه نفت خام خود را در پایانه‌های راس تنوره و جعیمه در خلیج فارس دو برابر کرده و به حدود دو نفتکش بسیار بزرگ معادل ۴ میلیون بشکه رسانده است.

داده‌های جداگانه ردیابی کشتی از کپلر نشان داد که چهار ابرنفتکش با ظرفیت حمل مجموع ۸ میلیون بشکه، روز چهارشنبه در راس تنوره بارگیری شده‌اند.

منابع تجاری و کشتیرانی روز سه‌شنبه به رویترز گفتند که عربستان سعودی همچنین به مشتریان اروپایی خود اطلاع داده است که برخی از محموله‌های نفت خام که برای بارگیری در ماه سپتامبر برنامه‌ریزی شده بودند، لغو خواهند شد، در حالی که عملیات بارگیری در ینبع به حالت تعلیق درآمده است.

منبع: المیادین

برچسب ها: نفت عربستان ، حمله به عربستان
خبرهای مرتبط
اوکراین پشت حمله به خط لوله نفتی عربستان؟!
تلاش عربستان برای تعمیر خط لوله شرق به غرب
بلومبرگ: عربستان در برابر یمن با چالش جدی مواجه است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
یمن از سرنگونی جنگنده اف-۱۵ سعودی خبر داد
سخنگوی وزارت خارجه روسیه: محاصره ایران از هر نظر غیرقابل قبول است
ادعای ونس درباره مرحله جدید جنگ با ایران
مجلس نمایندگان آمریکا برای سومین بار خواستار پایان جنگ با ایران شد
تلاش برای استیضاح ترامپ در مجلس نمایندگان آمریکا ناکام ماند
خروج نیرو‌های آمریکایی از اقلیم کردستان به مراحل پایانی رسید؟
عبدالسلام: سرنگونی جنگنده سعودی ضربه دردناکی به ریاض بود
فناوری موشکی پیشرفته ایران، دفاع آمریکا را سردرگم کرد
قیمت گازوئیل در آمریکا به رکورد جدیدی رسید
فرو ریختن ساختمان در غزه؛ تاکنون ۱۲ فلسطینی جان باخته‌اند
آخرین اخبار
عربستان مسیر صادرات نفت به آسیا را تغییر داد
قیمت گازوئیل در آمریکا به رکورد جدیدی رسید
خروج نیرو‌های آمریکایی از اقلیم کردستان به مراحل پایانی رسید؟
سخنگوی وزارت خارجه روسیه: محاصره ایران از هر نظر غیرقابل قبول است
اروپا ۹۰ میلیارد یورو اضافی برای واردات انرژی هزینه کرد
عبدالسلام: سرنگونی جنگنده سعودی ضربه دردناکی به ریاض بود
بلومبرگ: عربستان در برابر یمن با چالش جدی مواجه است
ادعای ونس درباره استقلال سیاست خارجه آمریکا از اسرائیل
فرو ریختن ساختمان در غزه؛ تاکنون ۱۲ فلسطینی جان باخته‌اند
مجلس نمایندگان آمریکا برای سومین بار خواستار پایان جنگ با ایران شد
واشنگتن ۲.۸ میلیارد دلار بمب به اسرائیل می‌دهد
یمن از سرنگونی جنگنده اف-۱۵ سعودی خبر داد
فناوری موشکی پیشرفته ایران، دفاع آمریکا را سردرگم کرد
ادعای ونس درباره مرحله جدید جنگ با ایران
تلاش برای استیضاح ترامپ در مجلس نمایندگان آمریکا ناکام ماند
عربستان سامانه‌های هشدار را در چند منطقه فعال کرد
نشست محرمانه سنتکام در آلمان
کنگره آمریکا هزینه جنگ با ایران را ۳۸ میلیارد دلار برآورد کرد
یحیی سریع: عربستان در ۲۴ ساعت گذشته ۵۲ حمله هوایی علیه یمن انجام داده است
طرح استیضاح هگست به دلیل جنگ علیه ایران
روسیه یک نفتکش حامل سوخت برای ارتش اوکراین را هدف قرار داد
انصارالله: عربستان در تلاش است طرف‌های بین‌المللی را وارد جنگ یمن کند
بسنت: ترامپ و شی جین‌پینگ درباره ایران گفت‌و‌گو خواهند کرد
ترامپ: دیوان عالی آمریکا با تصمیم‌های خود کشور را صدها سال به عقب برده است
فیدان: امنیت، ثبات و رفاه ایران تأثیری مستقیم بر منطقه دارد
روسیه: ناتو هیچ مدرکی از نقش مسکو در توطئه پهپادی لایپزیگ پیدا نکرد