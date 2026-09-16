باشگاه خبرنگاران جوان - رجبی‌مشهدی در این بازدید با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای کاهش ناترازی برق کشور اظهار داشت: ناترازی برق در سال جاری نسبت به سال گذشته حدود ۳۰ درصد کاهش یافته و از ابتدای فعالیت دولت نیز میزان ناترازی حدود ۵۰ درصد کاهش داشته است.

او، توسعه نیروگاه‌های جدید، افزایش ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی و مدیریت مصرف را از جمله عوامل مؤثر در این روند عنوان کرد.

رجبی مشهدی در ادامه با اشاره به شرایط تأمین برق صنایع، گفت: امسال با وجود محدودیت‌های موجود، توان بیشتری برای بخش صنعت تأمین شد؛ به‌گونه‌ای که میزان انرژی تحویلی به صنایع انرژی‌بر از جمله فولاد و سیمان نسبت به سال گذشته ۱۴ درصد افزایش یافته است. همچنین برق تحویلی به صنایع پتروشیمی نیز نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته و این اقدام با هدف کمک به استمرار تولید و فعالیت واحد‌های صنعتی انجام شده است.

معاون برق و انرژی وزارت نیرو همچنین از فراهم شدن سازوکار‌های جدید برای تأمین برق مورد نیاز صنایع بزرگ از طریق واردات خبر داد و اظهار داشت: با رفع برخی موانع ساختاری و فراهم شدن امکان ترانزیت برق از شبکه سراسری، صنایع بزرگ و به‌ویژه واحد‌های پتروشیمی که بخشی از ظرفیت تولید برق خود را از دست داده‌اند، می‌توانند با استفاده از منابع ارزی خود نسبت به واردات مستقیم برق از کشور‌های همسایه اقدام کنند.

رجبی‌مشهدی با اشاره به آسیب‌دیدگی برخی نیروگاه‌های خودتأمین صنایع و پتروشیمی‌ها افزود: حدود چهار هزار و ۷۰۰ مگاوات از ظرفیت نیروگاه‌های متعلق به صنایع و پتروشیمی‌ها به دلایل مختلف از مدار خارج شده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال حداکثر نیمی از این ظرفیت به مدار بازگردد. از این رو، وزارت نیرو برای استمرار فعالیت صنایع و حفظ خطوط تولید، سازوکار‌های جدیدی از جمله استفاده از ظرفیت واردات برق را دنبال می‌کند.

او همچنین درباره همکاری‌های منطقه‌ای در حوزه برق گفت: امکان استفاده بخش خصوصی از ظرفیت واردات برق کشور‌های همسایه فراهم شده و هماهنگی‌هایی برای تأمین برق از کشور‌های شمالی ایران انجام گرفته است. بر اساس اعلام‌های منتشرشده، قرارداد‌هایی با ترکمنستان و ارمنستان نیز برای تأمین برق منعقد شده است.

معاون برق و انرژی وزارت نیرو در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت مقابله جدی با استخراج غیرمجاز رمزارز گفت: برای متخلفان این حوزه علاوه بر جرایم نقدی، مجازات‌های کیفری از جمله حبس در نظر گرفته خواهد شد. همچنین با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در صورت کشف استخراج غیرمجاز، پروانه فعالیت واحد متخلف ابطال و برق مصرفی آن واحد به مدت یک سال با تعرفه غیر یارانه‌ای محاسبه خواهد شد.

رجبی‌مشهدی درباره استفاده غیرمجاز از دستگاه‌های استخراج رمزارز در بخش خانگی نیز هشدار داد و گفت: فعالیت این دستگاه‌ها در منازل می‌تواند به شبکه برق و سایر مشترکان آسیب وارد کند و با متخلفان مطابق مقررات برخورد خواهد شد.

او با اشاره به اهمیت توسعه ظرفیت‌های جدید تولید برق خاطرنشان کرد: برای افزایش ظرفیت تولید، توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر و نیروگاه‌های جدید در دستور کار قرار دارد و برنامه‌ریزی برای افزایش ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی و احداث نیروگاه‌های جدید توسط صنایع و وزارت نیرو دنبال می‌شود.

پایداری شبکه برق نیازمند همکاری همه بخش‌هاست

در ادامه این نشست احمدرضا خسروی، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز، با قدردانی از حضور معاون برق و انرژی وزارت نیرو در این شرکت، این حضور را فرصتی برای بررسی نزدیک‌تر مسائل و ظرفیت‌های شبکه توزیع برق و تبادل نظر درباره راهکار‌های ارتقای پایداری شبکه عنوان کرد.

خسروی اظهار داشت: پایداری شبکه برق یکی از الزامات اساسی برای استمرار فعالیت‌های اقتصادی، تولیدی و خدماتی و همچنین تأمین رفاه عمومی است و تحقق این هدف نیازمند نگاه جامع و همکاری میان دستگاه‌های اجرایی، مجموعه صنعت برق، مجلس شورای اسلامی، مردم و مشترکان است.

او با بیان اینکه ناترازی برق یک چالش ملی است، افزود: افزایش مستمر مصرف، توسعه شهرنشینی و فعالیت‌های صنعتی و ضرورت متناسب‌سازی زیرساخت‌های شبکه با رشد تقاضا، مجموعه‌ای از عوامل مؤثر بر شرایط موجود هستند و عبور از این وضعیت نیازمند اقدامات هماهنگ در بخش‌های تولید، انتقال، توزیع، مدیریت مصرف و توسعه زیرساخت‌هاست.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز ادامه داد: این شرکت ضمن تلاش مستمر برای حفظ پایداری شبکه و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی، برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای و تقویت زیرساخت‌های شبکه به حمایت و تأمین منابع مورد نیاز نیازمند است و همراهی نمایندگان مجلس و دستگاه‌های اجرایی می‌تواند در رفع موانع، تسهیل فرآیند‌ها و فراهم کردن زمینه سرمایه‌گذاری در صنعت برق مؤثر باشد.

خسروی در پایان، ضمن تشکر از حضور و توجه مصطفی رجبی‌مشهدی، معاون برق و انرژی وزارت نیرو، بر آمادگی شرکت توزیع نیروی برق شیراز برای اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های وزارت نیرو در حوزه پایداری شبکه، مدیریت مصرف، توسعه زیرساخت‌ها و خدمت‌رسانی مطلوب به مشترکان تأکید کرد.