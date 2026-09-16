رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی خارجی شورای اسلامی گفت: اقتدار ایران آمریکا را از منطقه فراری داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ابراهیم عزیزی در جمع مردم سپیدان ضمن تشریح ابعاد نبرد ۴۰روزه اظهار داشت: حضور مردم در میدان‌ها شکوه و اقتدار ایران اسلامی را به جهانیان نشان داد.

او افزود: سه گانه نیرو‌های مسلح، ژئوپلیتیک و حضور مردم در صحنه، معادلات نبرد را به هم ریخت و هیمنه آمریکا شکست؛ آن هم آمریکایی که می‌خواست سه روزه ایران را شکست دهد.

عزیزی ادامه داد: تسلیم و تجزیه و براندازی سه راهبرد دشمن برای شکست ایران بود، اما هیچ کدام به نتیجه نرسید و در عین حال ایران تهدیدات خود را عملی کرد و اقتدار خود را به رخ دشمن کشید.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی خارجی شورای اسلامی افزود: آمریکا نه تنها موفق به شکست ایران نشد، بلکه از منطقه نیز فرار کرد و آنها باید بدانند تا شکست قطعی شان مردم در میدان حاضر خواهند بود.

منبع: دفتر نماینده شیراز در مجلس