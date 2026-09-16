سرپرست اداره‌کل اجتماعی و فرهنگی استانداری قم از آغاز فرایند تشکیل «مجمع مشورتی جوانان استان قم» برای شنیدن صدای جوانان و استفاده از ظرفیت فکری و اجتماعی آنان در تصمیم‌سازی‌های استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان-حجت‌الاسلام علی زمزم با اشاره به نشست اخیر استاندار قم با تشکل‌های مردم‌نهاد استان اظهار کرد: در این نشست، پیشنهاد تشکیل مجمع مشورتی جوانان مطرح شد و استاندار قم بر تشکیل این مجمع طی دو هفته تأکید کرد و این مأموریت را به اداره‌کل اجتماعی و فرهنگی استانداری سپرد.

وی افزود: در مهلت تعیین‌شده، فرایند تشکیل مجمع آغاز شده و در حال حاضر طراحی سازوکار آن در دستور کار قرار دارد.

 سرپرست اداره‌کل اجتماعی و فرهنگی استانداری قم با تأکید بر اینکه این مجمع نباید صرفاً یک عنوان جدید یا ساختاری تشریفاتی باشد، گفت: هدف این است که به جای اتکا به یک مشاور جوان، از ظرفیت جمعی جوانان استان استفاده شود؛ جوانانی که بتوانند مسائل استان را از زاویه نگاه نسل جوان بررسی کرده و ایده‌ها، نقدها و پیشنهادهای مشخص خود را در اختیار مدیریت استان قرار دهند.

 زمزم ادامه داد: در مرحله طراحی، موضوعاتی از جمله نحوه حضور تشکل‌های جوانان، جوانان صاحب‌نظر و متخصص، معیارهای عضویت، شیوه انتخاب اعضا و نحوه فعالیت و ارائه پیشنهادها به استاندار در حال بررسی است.

 وی خاطرنشان کرد: تلاش ما این است که مجمع مشورتی جوانان، به یک مسیر واقعی برای شنیدن صدای جوانان و استفاده از ظرفیت فکری و اجتماعی آنان در تصمیم‌سازی‌های استان تبدیل شود، نه اینکه صرفاً یک ساختار اداری جدید شکل بگیرد.

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منبع:استانداری قم

برچسب ها: جوانان قم ، استانداری قم
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