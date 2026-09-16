باشگاه خبرنگاران جوان- محمدجعفر قائم‌پناه که به منظور سفری ۲ روزه و بازدید و افتتاح چندین پروژه عمرانی به استان زنجان سفر کرده است، در آیین افتتاح مدرسه ابتدایی ۱۵ کلاسه فرهنگ منتظری کوی نصر حضور یافت.

زیربنای کل این مدرسه ۲۰۵۰ مترمربع است و برای ساخت آن بالغ بر ۸۰ میلیارد تومان هزینه شده است.

بازدید از ورزشگاه ۱۵ هزار نفری زنجان، بازدید از پروژه ۲ خطه کردن راه‌آهن زنجان-قزوین (پل قره بلاغ) و گفت‌وگوی تلویزیونی با مردم استان از برنامه‌های روز نخست سفر سرپرست نهاد ریاست جمهوری و معاون اجرایی رئیس‌جمهور به زنجان است.

قائم‌پناه در روز دوم سفر نیز افتتاح ذوب‌آهن فرآیند کاران نورین، بازدید از بیمارستان ۲۲۰ تختخوابی حضرت رسول (س) خدابنده، بازدید از اجرای طرح نظام ارجاع خدمات پزشکی در درمانگاه شماره ۲ قیدار، بازدید از محور سلطانیه- قیدار- کبودرآهنگ، بازدید از شرکت ایران‌ترانسفر و همچنین نشست با مدیران ارشد این استان را در دستور کار دارد.