باشگاه خبرنگاران جوان - معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با حضور در برنامه صبحگاهی «سلام تهران» به بررسی دغدغههای خانوادهها در آستانه بازگشایی مدارس پرداخت. در این گفتوگو، ضمن اطمینانبخشی درباره تأمین نیروی انسانی و آغاز سال تحصیلی برای یک میلیون و ۱۵۴ هزار کلاساولی، جزئیات مهمی از رویکردهای نوین وزارتخانه برای سال تحصیلی جدید مطرح شد.
رضوان حکیمزاده در بخشی از این برنامه با تأکید بر سیاستهای عدالتمحور وزارت آموزش و پرورش، خبر از راهاندازی «مدرسه تلویزیونی ایران» از آبانماه داد.
معاون وزیر آموزش و پرورش در تشریح ابعاد این پروژه ملی گفت: این طرح که با همکاری استراتژیک وزارت آموزش و پرورش و سازمان صدا و سیما اجرایی میشود، با هدف شکستن سدهای جغرافیایی و اقتصادی در مسیر یادگیری طراحی شده است. اولویت اصلی در این طرح، پوشش جامع مقطع ابتدایی است؛ با این حال برنامهریزیها بهگونهای انجام شده که تمامی مقاطع تحصیلی را تحت پوشش قرار دهد.
وی افزود: در مدرسه تلویزیونی ایران، فرصتی فراهم میشود تا دانشآموزانی که در دورترین و محرومترین نقاط کشور از دسترسی به آموزشهای باکیفیت محروم هستند، بتوانند با بهرهگیری از تدریسِ زبدهترین و برترین معلمان کشور، عدالت آموزشی را در خانههای خود تجربه کنند. این اقدام، مکمل آموزشهای حضوری در مدارس است و اطمینان میدهد که هیچ دانشآموزی بهدلیل دوری از مراکز آموزشی، از قافله آموزش عقب نمیماند.
حکیمزاده در ادامه با اشاره به سایر اقدامات برای شروع پرنشاط مدارس، از افتتاح ۲۰۰۰ پروژه مدرسهسازی در آستانه مهر خبر داد که نقش مستقیمی در کاهش تراکم کلاسها در مناطق پرجمعیت خواهد داشت. وی همچنین با تأکید بر رویکرد «بازیوارسازی» در آموزش کلاساولیها، از والدین خواست تا با پرهیز از مقایسههای فردی و با تکیه بر کاهش اضطراب جدایی، فرزندانشان را برای تجربهای شیرین از مدرسه آماده کنند.
معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش در پایان، با اطمینانبخشی درباره وضعیت نیروی انسانی، تأکید کرد که با مدیریت هوشمند در «اتاق وضعیت» و بهرهگیری از توان معلمان باسابقه، هیچ کلاسی در مهرماه بدون معلم نخواهد بود.
گفتنی است برنامه «سلام تهران» به تهیهکنندگی آرمین عابدینی، سهشنبه تا پنجشنبه ساعت ۷ صبح از شبکه تهران پخش میشود.
منبع: شبکه تهران