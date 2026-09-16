باشگاه خبرنگاران جوان - گزارش بازرس کل پنتاگون هزینه عملیات «خشم حماسی» تا پایان ژوئن را ۳۳.۴ میلیارد دلار برآورد کرده که ۲۲.۳ میلیارد دلار آن صرف مهمات شده است؛ حملات ایران نیز به صدها ساختمان و سازه در پایگاههای آمریکا در چند کشور منطقه آسیب زده و خسارت تجهیزات نظامی آمریکا تا ۳.۷ میلیارد دلار برآورد شده است.
همزمان، تصاویر اختصاصی CBS از پایگاههای آمریکا در منطقه، از جمله کویت و عربستان، خسارت گسترده به ساختمانها، خودروها و تجهیزات را نشان میدهد. گزارش پنتاگون همچنین هشدار میدهد مصرف گسترده مهمات به کاهش ذخایر راهبردی و ایجاد گلوگاه در روند تأمین مجدد تسلیحات آمریکا منجر شده است.