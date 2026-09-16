باشگاه خبرنگاران جوان -رائد فریدزاده بعدازظهر چهارشنبه در جریان سفر به قم با حجتالاسلام والمسلمین سیدجواد شهرستانی، نماینده آیتالله العظمی سیستانی در ایران دیدار و درباره سیاستها و برنامههای سازمان سینمایی در حوزه توسعه فعالیتهای سینمایی گفتگو کرد.
رئیس سازمان سینمایی و معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این دیدار، توسعه فعالیتهای سینمایی در کشور و ارتقای جایگاه هنر هفتم را از محورهای مورد توجه سازمان سینمایی دانست و به تشریح برنامههای این سازمان پرداخت.
وی افزایش فرصت برای استعدادهای جوان بهویژه در استانها، توسعه زیرساختهای سینمایی در مناطق کمبرخوردار، گسترش وفاق با سینماگران، بهروزرسانی نظام تنظیمگری و همچنین توسعه حضور بینالمللی سینمای ایران را از برنامههای اولویتدار سازمان سینمایی برشمرد.
فریدزاده با تأکید بر ضرورت تحقق عدالت فرهنگی در استانها، به برنامه ایجاد سالن سینما در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر اشاره کرد و گفت: این برنامه بدون پیشبینی بودجه مستقل دنبال شده است.
وی ادامه داد: با وجود تکالیف موجود و محدودیتهای بودجهای، اجرای این برنامه با مسئولیت مؤسسه سینماشهر و معاونت مطالعات دنبال شده و اکنون روند اجرای آن براساس برنامه، جلوتر از پیشبینیها قرار دارد.
رئیس سازمان سینمایی شکلگیری صندوق توسعه سینمایی در استانهای صنعتی را یکی دیگر از رویکردهای مورد توجه عنوان کرد و گفت: هدف از این اقدام، تقویت زیرساختهای سینمایی، پشتیبانی از انجمن سینمای جوانان و جذب نیروهای بومی و بهرهگیری از ظرفیتهای استانی است.
فریدزاده همچنین به ظرفیت انجمن سینمای جوانان ایران اشاره کرد و افزود: این انجمن در ۵۳ نقطه کشور دفتر دارد و میتواند با استفاده از این شبکه، زمینه استعدادیابی در نقاط مختلف کشور را فراهم کند.
وی خاطرنشان کرد: شناسایی استعدادهای جدید در استانها میتواند به ورود نیروهای مستعد به چرخه تولید و اکران کمک کند و بخشی از این روند نیز از طریق شورای سینما در استانها دنبال شده است.
در ادامه این دیدار، حجتالاسلام والمسلمین سیدجواد شهرستانی ضمن قدردانی از اقدامات انجامشده در حوزه سینما، بر استفاده از ظرفیت هنر هفتم برای نشر و ترویج معارف اهلبیت(ع) تأکید کرد و برای سینماگران و مسئولان سازمان سینمایی آرزوی موفقیت داشت.
در این دیدار، حبیب ایلبیگی مدیرعامل مؤسسه سینماشهر، محمد حمیدیمقدم مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، سید حجت طباطبایی مدیرکل حوزه ریاست و دستیار رئیس سازمان سینمایی و محمدرضا سوقندی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم نیز حضور داشتند و رئیس سازمان سینمایی را همراهی کردند.
در پایان این دیدار، رائد فریدزاده تندیس جشنواره فیلم کوتاه تهران را به حجتالاسلام والمسلمین سیدجواد شهرستانی، نماینده آیتالله العظمی سیستانی در ایران، اهدا کرد.
رئیس سازمان سینمایی همچنین در جریان سفر به قم از موزه امام علی(ع) واقع در دفتر حجتالاسلام والمسلمین شهرستانی بازدید کرد.