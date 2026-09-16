مدیر جهاد کشاورزی گلوگاه گفت: ۳۵ هکتار از اراضی در منطقه هزارجریب این شهرستان به کشت مستقیم برنج در بستر مرطوب اختصاص یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - کمیل عسکری مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گلوگاه گفت: آیین برداشت مزرعه الگویی برنج با روش کشت مستقیم در بستر مرطوب، همزمان با کشت پاییزه ۱۴۰۶-۱۴۰۵، در منطقه هزارجریب روستای وزوار شهرستان گلوگاه برگزار شد.

او با تشریح اهداف این طرح، افزود: در شهرستان گلوگاه، منطقه هزارجریب، ۳۵ هکتار از اراضی به کشت مستقیم در بستر مرطوب اختصاص یافته است که این روش در کاهش مصرف آب، کاهش هزینه‌های تولید و افزایش بهره‌وری در مزرعه نقش مؤثری دارد.

عسکری گفت: توسعه کشت مستقیم برنج در بستر مرطوب گامی مهم در راستای ارتقای بهره‌وری آب و افزایش تولید در بخش کشاورزی است و می‌تواند با کاهش هزینه‌های تولید، به افزایش درآمد اقتصاد روستاییان و حمایت از کشاورزی پایدار منجر شود؛ از این‌رو حمایت همه‌جانبه از کشاورزان پیشرو و گسترش این الگو در سطح شهرستان ضروری است.