مدیر جهاد کشاورزی گلوگاه گفت: ۳۵ هکتار از اراضی در منطقه هزارجریب این شهرستان به کشت مستقیم برنج در بستر مرطوب اختصاص یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - کمیل عسکری مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گلوگاه گفت: آیین برداشت مزرعه الگویی برنج با روش کشت مستقیم در بستر مرطوب، همزمان با کشت پاییزه ۱۴۰۶-۱۴۰۵، در منطقه هزارجریب روستای وزوار شهرستان گلوگاه برگزار شد.

او با تشریح اهداف این طرح، افزود: در شهرستان گلوگاه، منطقه هزارجریب، ۳۵ هکتار از اراضی به کشت مستقیم در بستر مرطوب اختصاص یافته است که این روش در کاهش مصرف آب، کاهش هزینه‌های تولید و افزایش بهره‌وری در مزرعه نقش مؤثری دارد.

عسکری گفت: توسعه کشت مستقیم برنج در بستر مرطوب گامی مهم در راستای ارتقای بهره‌وری آب و افزایش تولید در بخش کشاورزی است و می‌تواند با کاهش هزینه‌های تولید، به افزایش درآمد اقتصاد روستاییان و حمایت از کشاورزی پایدار منجر شود؛ از این‌رو حمایت همه‌جانبه از کشاورزان پیشرو و گسترش این الگو در سطح شهرستان ضروری است.

برچسب ها: کشت برنج ، شالیزارهای مازندران
خبرهای مرتبط
انقلابی در کشت برنج؛ کشت مستقیم برنج برای نخستین بار در گلوگاه 
کشت مستقیم برنج در ۷۰ هکتار از اراضی شهرستان گلوگاه
گلوگاه در مسیر تولید پایدار برنج با روش خشکه‌کاری؛ تأمین‌کننده غذای پنج برابر جمعیت خود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
محدودیت‌های ترافیکی پایان تابستان در جاده‌های شمال
هیچ شناوری در خلیج فارس و تنگه هرمز از رصد ایران خارج نیست
امواج سهمگین خزر جان ۳۲ نفر را گرفت
معرفی ۲۳۲ مشاور املاک متخلف به تعزیرات
جریمه، سزای قاچاق خودرو
خیزش بهره‌وری در شالیزار‌های هزارجریب گلوگاه
آخرین اخبار
خیزش بهره‌وری در شالیزار‌های هزارجریب گلوگاه
جریمه، سزای قاچاق خودرو
امواج سهمگین خزر جان ۳۲ نفر را گرفت
هیچ شناوری در خلیج فارس و تنگه هرمز از رصد ایران خارج نیست
معرفی ۲۳۲ مشاور املاک متخلف به تعزیرات
محدودیت‌های ترافیکی پایان تابستان در جاده‌های شمال