باشگاه خبرنگاران جوان- رضا قبادیمهر مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قصرشیرین گفت:با پیگیریهای معاونت اقتصادی سازمان منطقه آزاد قصرشیرین و تلاش کارکنان واحد اقتصادی، نخستین پروانه بهرهبرداری تولیدی در این منطقه آزاد صادر شد.
وی افزود: صدور این پروانه، گامی مهم در مسیر آغاز فعالیتهای تولیدی و اقتصادی در منطقه آزاد قصرشیرین است و میتواند زمینهساز توسعه فعالیتهای صنعتی، جذب سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال در منطقه باشد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قصرشیرین با اشاره به روند فعالیت مناطق آزاد جدید کشور گفت:قصرشیرین در زمره نخستین مناطق آزاد جدید کشور قرار دارد که موفق به صدور پروانه بهرهبرداری شده است.
وی خاطرنشان کرد: صدور این پروانه و آغاز فعالیت تولیدی و صادراتی این واحد، نشاندهنده ورود منطقه آزاد قصرشیرین به مرحله عملیاتی شدن ظرفیتهای اقتصادی و تولیدی آن است.