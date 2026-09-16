مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قصرشیرین با اشاره به صدور نخستین پروانه بهره‌برداری تولیدی در این منطقه گفت: تولیدات این واحد با بهره‌گیری از مزایای قانونی مناطق آزاد، از جمله معافیت‌های مالیاتی، به صورت مستقیم به عراق صادر می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان- رضا قبادی‌مهر مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قصرشیرین گفت:با پیگیری‌های معاونت اقتصادی سازمان منطقه آزاد قصرشیرین و تلاش کارکنان واحد اقتصادی، نخستین پروانه بهره‌برداری تولیدی در این منطقه آزاد صادر شد.

وی افزود: صدور این پروانه، گامی مهم در مسیر آغاز فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی در منطقه آزاد قصرشیرین است و می‌تواند زمینه‌ساز توسعه فعالیت‌های صنعتی، جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال در منطقه باشد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قصرشیرین با اشاره به روند فعالیت مناطق آزاد جدید کشور گفت:قصرشیرین در زمره نخستین مناطق آزاد جدید کشور قرار دارد که موفق به صدور پروانه بهره‌برداری شده است.

وی خاطرنشان کرد: صدور این پروانه و آغاز فعالیت تولیدی و صادراتی این واحد، نشان‌دهنده ورود منطقه آزاد قصرشیرین به مرحله عملیاتی شدن ظرفیت‌های اقتصادی و تولیدی آن است.

برچسب ها: منطقه آزاد قصر شیرین ، تولیدی
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نخستین پروانه بهره‌برداری تولیدی منطقه آزاد قصرشیرین صادر شد
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نخستین پروانه بهره‌برداری تولیدی منطقه آزاد قصرشیرین صادر شد