باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ با انعقاد تفاهم‌نامه مشترک میان سازمان دارالقرآن الکریم و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، عملیات اجرایی طرح ملی «زندگی با آیه‌ها» در ۱۵۰۰ شهرداری و ۳۶ هزار دهیاری در سراسر کشور آغاز شد.

این طرح که به دنبال گذر از رویکردهای صرفاً اداری به سمت تحقق عینی شهر تراز قرآنی است، می‌کوشد مفاهیم وحیانی را از حاشیه به متن زندگی روزمره مردم منتقل کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین شفیعی مدیرکل امور استان‌های سازمان دارالقرآن الکریم، در سومین گردهمایی روسا و معاونان سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری های کشور که در هتل آنا در حال برگزاری است؛ در خصوص اهمیت این اقدام ملی اظهار کرد: در شرایطی که جامعه بیش از هر زمان دیگری به تقویت بنیان‌های اخلاقی و روانی نیاز دارد؛ قرآن بهترین نسخه برای تاب‌آوری اجتماعی است.

وی افزود: ما باور داریم که ترویج فرهنگ قرآنی می‌تواند امید و نشاط را به کانون خانواده‌ها و نسل جوان بازگرداند و شهر را به پناهگاهی امن و الهام‌بخش تبدیل کند.

شفیعی با تأکید بر نقش بی‌بدیل مدیران فرهنگی در این حرکت گفت: شهردار تراز قرآنی، مدیری است که حمایت از فعالیت‌های دینی را نه یک وظیفه جانبی، بلکه اولویت اصلی خود می‌داند.

وی افزود: از تمامی مدیران، سیاست‌گذاران و چهره‌های فرهنگی کشور دعوت می‌کنیم تا به عنوان شبکه بزرگ فرهنگی و بازوان اجرایی این طرح پای کار بیایند.

شفیعی در پایان خاطرنشان کرد: نقش شما در این رویداد فراتر از ابلاغیه‌های مرسوم است؛ شما سکان‌داران نشر فرهنگ قرآنی هستید.

وی گفت: با بهره‌گیری از ظرفیت‌های محلی و مشارکت‌های مردمی این طرح می‌تواند تحولی ملموس در سبک زندگی جامعه ایجاد کرده و کشور را در مسیر رشد و تعالی قرآنی هموار سازد.

گفتنی است این تفاهم‌نامه با هدف ایجاد زیرساخت‌های پایدار برای فعالیت‌های فرهنگی و قرآنی در تمامی مناطق شهری و روستایی کشور تدوین شده و به‌زودی دستورالعمل‌های عملیاتی آن برای اجرا به استان‌ها ابلاغ خواهد شد.