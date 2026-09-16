سرمربی استقلال گفت: استقلال باید قهرمان فصل قبل اعلام شود. این همان چیزی است که هواداران استقلال نیز می‌خواهند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - تیم فوتبال استقلال در نخستین بازی خود در فصل جدید لیگ نخبگان آسیا ۲۰۲۶/۲۰۲۷ به مصاف السد قطر رفت و با نمایشی عالی موفق شد به برتری ۳ - ۰ دست پیدا کند.

سهراب بختیاری زاده سرمربی تیم فوتبال استقلال در گفت‌و‌گو با روزنامه گاردین گفت: مهم‌ترین تأثیر جنگ بر فوتبال ایران، تعلیق طولانی‌مدت مسابقات بود. ماه‌ها از فوتبال باشگاهی محروم بودیم و نه تنها بازیکنان و تیم‌ها قادر به تمرین نبودند، بلکه هواداران نیز چیزی برای صحبت کردن، شوخی کردن و ... نداشتند. غم‌انگیز بود که فوتبال برای چنین مدت طولانی به حالت تعلیق درآمد و مطمئناً این ورزش و هواداران پرشور آن را تضعیف خواهد کرد.

او ادامه داد: استقلال باید قهرمان فصل قبل اعلام شود. قرار گرفتن در صدر جدول معیار مناسبی برای تعیین موفق‌ترین تیم در یک تورنمنت در هر زمان معین است. این همان چیزی است که هواداران استقلال نیز می‌خواهند.

سرمربی استقلال درخصوص میزبانی در خارج از ایران بیان کرد: محرومیت از امتیاز میزبانی یکی از بزرگترین مشکلاتی بوده که فوتبال ایران در سال‌های اخیر با آن مواجه بوده است. در هر موقعیتی، این فرصت از باشگاه‌های ایرانی گرفته شده است. با این وجود، ما خوشحالیم که با حضور برخی از هوادارانمان که در جنوب ایران زندگی می‌کنند میزبان السد در بصره عراق بودیم.

برچسب ها: سهراب بختیاری زاده ، استقلال
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