باشگاه خبرنگاران جوان - در سال‌های اخیر، فرایند جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها با تغییرات و تحولات قابل توجهی همراه بوده و به عنوان یک چالش مهم برای آنها تبدیل شده است. به گفته شهروندخبرنگار ما آنها از سال 1399۹9 تا سال 1402 در انتظار تکلیف هستند.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

بسیاری از اعضای هیئت علمی پذیرفته‌شده در فراخوان ملی جذب سال‌های ۹۹ تا ۱۴۰۲ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پس از گذشت سال‌ها همچنان در انتظار تعیین تکلیف وضعیت استخدامی خود هستند؛ وضعیتی که موجب ایجاد نگرانی و مشکلات جدی علمی و معیشتی و اجتماعی برای جمعی از نیروهای علمی کشور شده است. این افراد عنوان کردند، با اعتماد به فراخوان رسمی و ملی جذب اعضای هیئت علمی که توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شده، در این فرآیند شرکت کرده و مراحل مختلف ارزیابی علمی، مصاحبه و بررسی‌های مربوطه را طی کردند.

با این حال، در برخی دانشگاه‌ها روند جذب با وقفه مواجه شد و حتی برخی مراکز مجدداً اقدام به برگزاری فرآیندهای مصاحبه کردند. در نهایت، پس از گذشت نزدیک به دو سال از زمان فراخوان ۱۴۰۲، تعدادی از پذیرفته‌شدگان در سال ۱۴۰۳ موفق به دریافت ابلاغ رأی شدند؛ اما این مسیر نیز با موانعی همچون نبود مجوز استخدامی دانشگاه‌ها، عدم تطابق رشته‌ها و سایر مسائل اداری همراه شد و تاکنون بسیاری از این افراد در وضعیت بلاتکلیفی باقی مانده‌اند. در حالی که برای فراخوان سال ۱۴۰۱ در سال گذشته و برای فراخوان ۱۴۰۳ در سال جاری ردیف‌های استخدامی صادر شده است، اعضای هیئت علمی فراخوان ۱۴۰۲ و برخی اعضای فراخوان ۹۹ تا ۱۴۰۱, همچنان با مشکلات متعدد دست‌وپنجه نرم می‌کنند و پرونده آنان هر روز با چالش جدیدی مواجه می‌شود. در حال حاضر روند کاری به سازمان برنامه و بودجه رسیده و این افراد در انتظار تصمیم‌گیری و اقدام نهایی مسئولان مربوطه هستند.

این بلاتکلیفی در شرایطی ادامه دارد که بسیاری از پذیرفته‌شدگان، با اتکا به نتیجه این فراخوان، از مشاغل قبلی خود استعفا داده‌اند، برخی به شهرهای دیگر نقل مکان کرده‌اند و برای آغاز فعالیت علمی و دانشگاهی خود برنامه‌ریزی کرده‌اند؛ اما در تمام این مدت، هیچ تعهد مشخصی از سوی دستگاه‌های مسئول نسبت به وضعیت شغلی و آینده آنان ایجاد نشده است. لطفا پیگیری کنید.

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