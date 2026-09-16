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باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرکل فرودگاههای استان هرمزگان، از افزایش ۲ برابری پروازهای مسیر بندرعباس ـ تهران نسبت به هفته گذشته خبر داد.
کاظم توسلی روز چهارشنبه در این زمینه افزود: در پاسخ به درخواست و تقاضاهای فراوان مردم و با پیگیریهای انجامشده و همکاری فرودگاه بینالمللی مهرآباد و همچنین شرکتهای هواپیمایی، ظرفیت پروازی این مسیر افزایش یافت تا پاسخگوی نیاز مسافران و تسهیلکننده سفر مردم استان به پایتخت باشد.
وی ادامه داد: توسعه و تقویت شبکه پروازی فرودگاه بینالمللی بندرعباس، بهویژه در مسیرهای پرتردد، با هدف ارتقای خدمات و پاسخگویی به مطالبات مسافران در دستور کار قرار دارد.