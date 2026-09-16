وزیر امور خارجه کشورمان گفت: روابط ایران و چین با اراده رهبران دو طرف و اعتماد سیاسی، در سطح راهبردی هدایت می‌شود و تهران اهتمام ویژه‌ای برای پیشبرد و تقویت روابط در عرصه‌های مختلف دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - عباس عراقچی وزیر امور خارجه که در رأس یک هیئت دیپلماتیک به پکن سفر کرده است، صبح امروز چهارشنبه با وانگ یی دبیر کمیسیون روابط خارجی حزب حاکم و وزیر امور خارجه چین دیدار کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به پیوند‌های دیرینه بین ایران و چین، چین را دوست نزدیک و شریک راهبردی ایران توصیف کرد و بر اراده جدی و راسخ دولت جمهوری اسلامی ایران برای ارتقای همه‌جانبه مناسبات راهبردی و دوستانه تهران-پکن در چارچوب مشارکت جامع راهبردی ایران- چین بر مبنای احترام و اعتماد متقابل تأکید نمود.

وزیر امور خارجه کشورمان با تأکید بر اهمیت روابط تهران و پکن تصریح کرد: روابط دو کشور با اراده رهبران دو طرف و اعتماد سیاسی موجود، در سطح راهبردی هدایت می‌شود و تهران اهتمام ویژه‌ای برای پیشبرد و تقویت روابط در عرصه‌های مختلف دارد.

عراقچی ریشه شرایط کنونی در منطقه را ناشی از تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران دانست و با اشاره به اینکه مبارزه، مقاومت و ایستادگی ملت ایران موجب ناکامی و شکست متجاوزان در دستیابی به اهداف نامشروع‌شان شد، از موضع اصولی چین در محکوم کردن نقض اصول بنیادین منشور ملل متحد توسط آمریکا و اسرائیل و همچنین رویکرد مسئولانه آن کشور در قبال سوء استفاده آمریکا از شورای امنیت سازمان ملل تقدیر کرد.

وزیر امور خارجه ایران تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران ضمن آمادگی کامل برای دفاع مقتدرانه از حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی و صیانت از امنیت و منافع ملی ایران در مقابل متجاوزان، از راه‌حل‌های دیپلماتیک که حقوق ملت ایران را تامین نماید، استقبال می‌کند.

عراقچی تصریح کرد، شرایط منطقه بعد از جنگ تجاوزکارانه علیه ایران دچار تغییرات اساسی شده است و در نظم جدید منطقه‌ای که با گفت‌و‌گو و همکاری کشور‌های منطقه همراه خواهد بود، جایی برای حضور و دخالت‌های نیرو‌های بیگانه وجود ندارد.

وزیر امور خارجه کشورمان همچنین با اشاره به نقض عهد مکرر طرف آمریکایی از جمله نقض مفاد تفاهم اسلام‌آباد در کمتر از سه هفته بعد از امضای تفاهم و توقف اجرای آن افزود: ما ضمن تاکید بر اصول خود و ایستادگی برای احقاق حقوق مسلم ملت ایران، خواهان بازگشت آرامش به منطقه و روابط دوستانه و مسالمت‌آمیز با همسایگان هستیم و در همین راستا گفت‌و‌گو با کشور‌های منطقه را آغاز کرده‌ایم.

وزیر امور خارجه چین نیز در این دیدار، روابط تهران و پکن را بر مبنای شراکت جامع راهبردی، مهم توصیف و تمایل پکن را برای توسعه و تحکیم مناسبات اعلام نمود.

ونگ یی با غیرقانونی خواندن جنگ آمریکا علیه ایران و تاکید بر مواضع رهبری چین، بر ضرورت ایجاد صلح و آرامش در خاورمیانه و غرب آسیا، حل‌وفصل مسائل از مسیر گفت‌و‌گو و دیپلماسی تاکید کرد.

وی همچنین بر آمادگی چین برای ایفای نقش در مسیر کاهش تنش‌ها، حمایت از گفت‌و‌گو و کمک به برقراری صلح و ثبات در منطقه تأکید کرد.

منبع: مهر

برچسب ها: عراقچی ، چین
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