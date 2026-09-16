فیدان می‌گوید که رژیم صهیونیستی کشور‌های باثبات در منطقه را تهدیدی برای خود می‌داند و به همین دلیل تلاش می‌کند آنها را به بی‌ثباتی بکشاند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه می‌گوید که رژیم صهیونیستی در حال حاضر «بزرگ‌ترین تهدید» برای ثبات سوریه محسوب می‌شود.

فیدان در جریان سفر به دمشق، جایی که با احمد الشرع (ابومحمد الجولانی) رئیس دولت موقت سوریه دیدار کرد، به خبرنگاران گفت: «در حال حاضر، اسرائیل بیشترین خطر را برای بی‌ثبات کردن سوریه ایجاد می‌کند. خوشبختانه، سایر مسائل مربوط به سوریه طی دو سال گذشته در مسیر مثبتی پیش رفته‌اند. اما اسرائیل علاقه‌ای ندارد کشور‌های همسایه قدرتمند و باثبات باشند».

وزیر خارجه ترکیه ادامه داد: «اسرائیل چنین وضعیتی را تهدیدی برای خود می‌داند و به همین دلیل، علیه این کشور‌ها اقداماتی انجام می‌دهد که موجب بی‌ثباتی آنها شود».

وزیر خارجه ترکیه همچنین گفت که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی «همه کشور‌های اطراف را نوعی تهدید» علیه رژیم خود تلقی می‌کند.

اظهارات فیدان در حالی مطرح می‌شود که اخیرا یک گزارش کمیسیون تحقیق سازمان ملل نیز اشغالگری رژیم صهیونیستی در خاک سوریه را تایید کرده است. بر اساس این گزارش که هفته گذشته منتشر شد، نظامیان اسرائیلی وارد خاک سوریه شده‌اند، عملیات زمینی و یورش انجام داده‌اند و زیرساخت نظامی ایجاد کرده‌اند. این کمیسیون برخی از این اقدامات را مصداق بالقوه جنایت جنگی دانسته است. 

همچنین این رژیم از زمان تغییر دولت سوریه، بار‌ها حملات هوایی علیه آن ترتیب داده است. مهم‌ترین مورد، حمله به پایگاه هوایی ابوالظهور در شمال غرب سوریه بود که در اواخر مرداد اتفاق افتاد. رژیم صهیونیستی در آن زمان مدعی شد که دمشق در آستانه اجازه دادن به استقرار نیرو‌های ترکیه در این پایگاه قرار داشت. ادعایی که از سوی سوریه و ترکیه رد شد. حمله به ابوالظهور باعث افزایش محسوس تنش میان رژیم صهیونیستی و ترکیه شد.

منبع: بریکینگ نیوز

برچسب ها: هاکان فیدان ، ترکیه و سوریه ، رژیم صهیونیستی
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