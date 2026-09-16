باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - ساسان زارع، سخنگوی ستاد «جان فدای ایران» گفت: ۳۲ درصد از شرکت‌کنندگان بانوان ایرانی هستند. ۶۸ درصد از جان‌فدایان آقا هستند. ۶۰ درصد شرکت‌کنندگان زیر ۴۵ سال سن دارند. یعنی اکثریت جوان هستند. ۱۸ درصد نیز بین ۱۵ تا ۲۲ سال سن دارند.

زارع ادامه داد: بر اساس اطلاعات جمع‌آوری شده، ۲۶ درصد مخاطبان متقاضی آموزش و سازماندهی در حوزه نظامی و امنیتی بوده‌اند. ۲۰ درصد متقاضی امداد و نجات به آسیب‌دیدگان، ۲۰ درصد متقاضی ارائه خدمات اجتماعی، ۱۰ درصد فرهنگی، هنری و رسانه‌ای، ۱۳ درصد نیز متقاضی پشتیبانی مستمر مالی و امکاناتی برای ماموریت‌ها بوده‌اند.