فرمانده انتظامی شهرستان شهریار از دستگیری ۴ عامل درگیری که منجر به قتل یک نفر در میدان فرمانداری شده بود، خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ میرمحمدرضا موسوی روز چهارشنبه در تشریح جزئیات این خبر، اظهار داشت: در پی اعلام گزارشی مبنی بر وقوع درگیری بین چند نفر در املاکی در نزدیکی میدان فرمانداری شهریار که منجر به قتل یک نفر با سلاح سرد و گرم شد، بلافاصله مأموران انتظامی به محل اعزام شدند.

وی افزود: با حضور ماموران کلانتری۱۱ مرکزی شهریار در محل حادثه مشخص شد که درگیری به دلیل اختلافات ملکی روی داده که براثر آن یک نفر فوت کرده و ۴نفر از عاملان درگیری به علت شدت جراحات وارده به مرکز درمانی منتقل و تحت نظر پلیس قرار گرفتند.

فرمانده انتظامی شهرستان شهریار در پایان خاطرنشان کرد: یکی از مجروحان درگیری در بازجوئی‌های پلیس به قتل اعتراف کرد و تحقیقات پلیس در این زمینه ادامه دارد.