باشگاه خبرنگاران جوان؛ بحرینی مدیر پروژه طرح توسعه میادین سومار ،سامان و دلاوران شرکت توسعه پترو ایران گفت:در راستای تسریع در روند اجرایی طرح توسعه میادین نفتی سومار ،سامان و دلاوران ، مدیر پروژه طرح به همراه رئیس روابط عمومی و امور بین‌الملل و جمعی از کارشناسان و روئسای بخش‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات، پشتیبانی، حراست گروه توسعه پترو ایران، از کمپ و زیرساخت‌های این طرح بازدید کردند.

بحرینی اضافه کرد :در این بازدید، آخرین وضعیت کمپ، زیرساخت‌ها، امکانات و ظرفیت‌های موجود مورد بررسی قرار گرفت و درباره آماده‌سازی و تجهیز هرچه سریع‌تر کمپ، تأمین تجهیزات و امکانات مورد نیاز و فراهم‌سازی الزامات پشتیبانی برای آغاز و پیشبرد عملیات اجرایی پروژه، برنامه‌ریزی و هماهنگی‌های لازم انجام شد.

وی همچنین اظهار داشت :در جریان این بازدید، ظرفیت‌های موجود برای استقرار نیروهای عملیاتی و پشتیبانی و الزامات مورد نیاز برای ایجاد بستر مناسب جهت اجرای فعالیت‌های پروژه مورد ارزیابی قرار گرفت و بر ضرورت هماهنگی میان واحدهای مختلف برای تسریع در آماده‌سازی زیرساخت‌ها، به‌عنوان یکی از پیش‌نیازهای حیاتی آغاز عملیات اجرایی این طرح راهبردی، تأکید شد.

مدیر پروژه طرح توسعه میادین سومار ،سامان و دلاوران شرکت توسعه پترو ایران همچنین گفت : در همین راستا، طی هفته‌های اخیر نیز جلسات متعدد هماهنگی با حضور مدیران و مسئولان مرتبط با پروژه و کارفرما برگزار شده و بر تسریع در فرآیندهای اجرایی، استفاده حداکثری از ظرفیت‌های تخصصی و عملیاتی گروه توسعه پترو ایران و ایجاد هماهنگی میان بخش‌های مختلف برای پیشبرد اهداف طرح تأکید شده است.

بحرینی افزود :در حال حاضر با بهره‌گیری از توانمندی‌های مدیریتی، فنی و اجرایی خود، آماده‌سازی زیرساخت‌ها و فراهم‌سازی الزامات مورد نیاز برای اجرای این طرح را با جدیت دنبال می‌کند تا عملیات اجرایی میادین سامان، سومار و دلاوران مطابق برنامه و باشتاب بیشتری وارد مدار عملیاتی شود.

طرح توسعه میادین سومار ،سامان و دلاوران از پروژه‌های مهم گروه توسعه پترو ایران به شمار می‌رود که پس از ابلاغ قرارداد آن، اقدامات اجرایی بر اساس برنامه زمان‌بندی مصوب در دستور کار قرار گرفته است. این طرح در قالب قرارداد IPC و با هدف توسعه و افزایش تولید از میادین مذکور اجرا می‌شود و به عنوان نخستین پروژه IPC گروه توسعه پترو ایران، از اهمیت ویژه‌ای در مسیر توسعه فعالیت‌های این مجموعه برخوردار است.