باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا بابایی در جریان سفر کاری خود به روسیه و در راستای پیشبرد کلانپروژه «دیپلماسی استانی»، با اشاره به جایگاه ویژه استان یزد در اقتصاد ایران اظهار داشت: یزد با برخورداری از زنجیره گسترده فرآوری مواد معدنی، تولید انواع مصالح ساختمانی و همچنین تولید سالانه بیش از ۶۰۰ هزار تن محصولات گلخانهای، یکی از قطبهای اصلی صنعت، معدن و کشاورزی ایران و تنها شهر ثبتشده ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو است.
وی در ادامه با اشاره به جایگاه سنپترزبورگ به عنوان یکی از مراکز مهم علمی و صنعتی روسیه، بر توسعه همکاریهای معدنی تاکید و عنوان کرد: استفاده از فناوریهای نوین استخراج، اکتشاف هوشمند و کاهش مصرف آب و انرژی در معادن، میتواند محور مناسبی برای همکاری مشترک میان شرکتهای یزدی و دانشگاه معدن سنپترزبورگ باشد.
وی با تاکید بر لزوم توسعه تجارت دوجانبه و کشاورزی هوشمند افزود: صادرات مستقیم محصولات گلخانهای یزد به بازار شمالغرب روسیه در ازای تامین نهادههای دامی مورد نیاز استان، یک تعامل اقتصادی ارزشمند است که باید در کنار انتقال فناوریهای نوین برای بهینهسازی مصرف آب در گلخانهها با جدیت دنبال شود.
بابایی حوزه فناوری اطلاعات و اقتصاد دانشبنیان را از دیگر ظرفیتهای طلایی یزد دانست و تصریح کرد: فعالیت بیش از ۲۰ شرکت توانمند یزدی در حوزه امنیت سایبری، بستر بسیار مناسبی را برای تبادل دانش و اجرای پروژههای مشترک در زمینه شهر هوشمند و امنیت شبکههای صنعتی با شرکتهای سنپترزبورگ فراهم کرده است.
عالیترین مقام اجرایی استان یزد با بیان اینکه توسعه انرژیهای پاک در دستور کار جدی استان قرار دارد، خاطرنشان کرد: در حال حاضر یزد ۵۰۰ مگاوات انرژی خورشیدی تولید میکند که بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، این میزان در سه سال آینده به ۳۰۰۰ مگاوات افزایش خواهد یافت و آماده توسعه همکاری در این بخش هستیم.
وی همچنین انتقال فناوری در حوزه ماشینسازی و اتوماسیون صنعتی و بهرهگیری از دانش شرکتهای روسی در زمینه زیستفناوری، تجهیزات پزشکی و داروسازی را از دیگر زمینههای مهم برای همکاری دوجانبه برشمرد.
استاندار یزد با اشاره به پیوندهای فرهنگی و ظرفیتهای تاریخی دو منطقه یادآور شد: توسعه تبادل گردشگر و تعریف پروژههای واقعی اقتصادی میان دانشگاهها و مراکز نوآوری دو استان، میتواند پایههای این روابط دیپلماتیک و اقتصادی را مستحکمتر کند.
بابایی در پایان با تاکید بر اینکه استان یزد مسیر افزایش بهرهوری را در تمام بخشهای معدنی، صنعتی، کشاورزی و مصارف خانگی در پیش گرفته است، اظهار داشت: ما از هرگونه ایده، سرمایهگذاری و فناوری نوینِ شرکتهای روسی، بهویژه در زمینه بهرهوری آب و انرژی با آغوش باز استقبال میکنیم.