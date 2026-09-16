یک پژوهشگر تاریخ به بررسی هفت دلیل گرفتار شدن آمریکا در جنگ علیه ایران از زبان کارشناسان غربی پرداخت.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد ساجدی، استاد دانشگاه و پژوهشگر تاریخ در برنامه «سایه روشن تاریخ» به هفت دلیل گرفتار شدن آمریکا در جنگ علیه ایران اشاره کرد و گفت: چرا آمریکایی‌ها مدام درخواست مذاکره با ایران را دارند؟ کارشناسان غربی معتقدند به هفت دلیل آمریکایی‌ها گرفتار شده‌اند و نمی‌دانند چکار کنند. اولین دلیل، پایان ذخایر استراتژی نفتی آن‌هاست. شما می‌دانید که ۷۰۰ میلیون بشکه ذخایر انرژی آمریکاست، که می‌گویند اکنون یک پنجم آن باقی مانده است! 

ساجدی ادامه داد: دومین دلیل پایان ذخایر تسلیحاتی آمریکاست. هر کدام از موشک‌های شلیک شده در برابر پهپادهای ارزان قیمت ما دو میلیون دلار ارزش دارد. آن‌ها گفته‌اند ادامه جنگ برای ما میسر نیست. از طرفی، شرایط فعلی نشان می‌دهد که ترامپ در انتخابات پیش‌رو بازنده است. به همین دلیل ترامپ به کسانی به او رای دهند، وعده مبلغ ۵۰۰۰ دلار را داده است. نکته چهارم مباحث اقتصادی در جامعه آمریکاست. قبل از جنگ، هر گالن نفت آمریکا ۲.۷ دلار بود، که اکنون به نزدیک ۶ دلار رسیده است. 

این پژوهشگر تاریخ با بیان اینکه بر موقعیت استراتژی آمریکا در منطقه صدمه وارد شده است، گفت: انعقاد پیمان مکه و معامله قطر با چین چه پیامدی دارد؟ این عکس‌العمل نشان می‌دهد که آمریکا نمی‌تواند تکیه‌گاه محکمی تلقی شود. پس آنچه ترامپ در آن گرفتار شده است، تله خودخواسته‌ای بود که به دلیل ندانم‌کاری‌ها در آن گرفتار شده است.

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برچسب ها: جنگ تحمیلی ، آمریکا ، انرژی
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