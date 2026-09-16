در پی ریزش معدن طلا در ایالت کردفان غربی سودان، دست‌کم ۶۷ نفر جان باختند و عملیات جست‌و‌جو برای یافتن افراد گرفتار در زیر آوار همچنان ادامه دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - دست‌کم ۶۷ نفر در پی ریزش معدن طلای «الزرا» در نزدیکی شهر النهود در ایالت کردفان غربی سودان جان خود را از دست دادند و عملیات امداد و جست‌و‌جو برای یافتن بازماندگان و افراد گرفتار در زیر آوار ادامه دارد.

شبکه پزشکان سودان اعلام کرد این معدن در منطقه‌ای تحت کنترل نیرو‌های پشتیبانی سریع قرار دارد و به دلیل نبود تجهیزات و الزامات اولیه ایمنی، احتمال افزایش شمار قربانیان وجود دارد. بازماندگان نیز از گرفتار شدن شماری از معدنچیان در چند تونل خبر داده‌اند.

آسوشیتدپرس به نقل از شاهدان و منابع پزشکی گزارش داد که ریزش معدن شامگاه سه‌شنبه رخ داده است و تا صبح چهارشنبه دست‌کم ۶۰ جسد از محل خارج شده بود. با این حال، به دلیل کمبود تجهیزات تخصصی، عملیات امداد با دشواری انجام می‌شود.

شبکه پزشکان سودان با انتقاد از شرایط ایمنی معدن، مسئولان کنترل‌کننده منطقه را به پذیرش مسئولیت حفاظت از معدنچیان و غیرنظامیان و توقف فعالیت‌های معدنی بدون ضابطه فراخواند. این شبکه همچنین خواستار تأمین تجهیزات پزشکی و لجستیکی مورد نیاز برای عملیات جست‌و‌جو و نجات شد.

معدنکاری سنتی بیش از دو میلیون نفر را در سودان به کار گرفته و حدود ۸۰ درصد تولید طلای این کشور را تأمین می‌کند. دولت سودان این نوع معدنکاری را ممنوع نکرده، اما تلاش کرده است فعالیت‌های این بخش را که منبع درآمد شمار زیادی از مردم است، سامان‌دهی کند.

طلا پس از استقلال سودان جنوبی در ژوئیه ۲۰۱۱ و از دست رفتن حدود سه‌چهارم درآمد‌های نفتی سودان، به یکی از مهم‌ترین منابع ارز خارجی این کشور تبدیل شده است.

سودان از آوریل ۲۰۲۳ درگیر جنگ میان ارتش این کشور و نیرو‌های پشتیبانی سریع است؛ درگیری‌ای که به کشته شدن ده‌ها هزار نفر و آوارگی حدود ۱۳ میلیون نفر منجر شده است. منطقه کردفان غربی نیز از مناطق تحت تأثیر شدید این جنگ به شمار می‌رود.

منبع: آناتولی

برچسب ها: ریزش معدن ، معدن طلا
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