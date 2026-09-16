رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه در کشور بیش از یک میلیون و ۹۰۰ هزار تن خرما تولید می شود، گفت: ایران در جمع چهار کشور برتر جهان از نظر تولید این محصول قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - کریم ذوالفقاری رئیس مرکط توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی همزمان با روز ملی خرما گفت: آینده صنعت خرمای ایران در گرو عبور از خام‌فروشی و توسعه زنجیره تولید است و صنایع تبدیلی و تکمیلی می‌توانند حلقه اتصال تولیدکننده به بازارهای داخلی و بین‌المللی باشند.

رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی، خرما را یکی از محصولات راهبردی و صادراتی بخش کشاورزی دانست و اظهار داشت: تقویت حضور ایران در بازارهای هدف مستلزم ارتقای کیفیت، بسته‌بندی مناسب، استانداردسازی و تولید محصولات متناسب با نیاز و ذائقه مصرف‌کنندگان این بازارها است.

ذوالفقاری، با بیان اینکه خرما علاوه بر ارزش غذایی بالا، از ظرفیت قابل توجهی برای ارزآوری، اشتغال‌زایی و توسعه صنایع غذایی برخوردار است، تصریح‌کرد: حرکت به سمت فرآوری و تولید محصولات متنوع، می‌تواند ارزش اقتصادی این محصول را به شکل چشمگیری افزایش دهد.

وجود ۶۵۴ واحد صنایع تبدیلی خرما در کشور

رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی به ظرفیت صنایع تبدیلی خرما در کشور اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۶۵۴ واحد صنایع تبدیلی و تکمیلی خرما دارای پروانه بهره‌برداری از وزارت جهاد کشاورزی هستند که ظرفیت اسمی آنها بیش از ۸۲۰ هزار تن است.

وی ادامه داد: تولید محصولاتی همچون خمیر و شیره خرما، قند مایع، شکلات و فرآورده‌های ترکیبی، کمپوت، لواشک، سرکه و الکل نشان می‌دهد خرما فقط یک محصول خام کشاورزی نیست و می‌تواند به مواد اولیه طیف گسترده‌ای از صنایع تبدیل شود.

ذوالفقاری افزود: توسعه و تکمیل زیرساخت‌های صادراتی، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌ها، ایجاد شهرک‌های تخصصی و پایانه‌های صادراتی در قطب‌های تولید و همچنین بازسازی و نوسازی واحدهای صنایع تبدیلی فرسوده، از مهم‌ترین اولویت‌های این حوزه است.

وی گفت: خرما می‌ تواند از یک محصول سنتی کشاورزی به محور توسعه صنایع غذایی، دارویی و محصولات نوین تبدیل شود و سرمایه‌گذاری در فرآوری، فناوری و بازارسازی، ضمن افزایش درآمد نخلداران، اشتغال پایدار ایجاد کرده و جایگاه ایران را در تجارت جهانی خرما ارتقا دهد.

برچسب ها: تولید خرما ، صادرات خرما ، بازار خرما
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