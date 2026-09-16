باشگاه خبرنگاران جوان - روزهای پایانی شهریور، بهترین زمان برای آمادهسازی خانه جهت شروع سال تحصیلی جدید است. هماهنگ کردن دوبارهی ساعت خواب و بیداری، اگر به صورت تدریجی انجام شود، نه تنها کار سختی نیست، بلکه به بچهها کمک میکند با انرژی و نشاط بیشتری به استقبال مدرسه بروند. با چند تغییر ساده در روتین روزانه، میتوانیم کمک کنیم تا فرزندانمان بدون هیچ فشار یا اجباری، خیلی طبیعی با ریتمِ جدیدِ مدرسه همراه شوند.
روزهای آخر تابستان برای خیلی از پدر و مادرها، روزهای «شمارش معکوس» است. نه از این بابت که دلشان برای مدرسه رفتن بچهها تنگ شده، بلکه بیشتر به خاطر این است که باید دوباره با غول «صبح زود بیدار شدن» بجنگند. بعد از سه ماه که برنامه خواب خانه کاملاً بهم ریخته، ناگهان میخواهیم در عرض یک شب همه چیز را اصلاح کنیم. اما بیایید صادق باشیم؛ این جنگ صبحگاهی هیچ برندهای ندارد؛ فقط باعث میشود بچهها با چشمهای پفکرده و اعصاب خرد به مدرسه بروند.
واقعیت این است که بدن کودک مثل یک ماشین پیچیده است. شما نمیتوانید ناگهان بنزین «تعطیلات» را خالی کنید و گازوئیل «مدرسه» بریزید و انتظار داشته باشید بدون مشکل کار کند. سیستم عصبی بچهها به تغییرات تدریجی نیاز دارد. اگر همین حالا از یکی دو هفته مانده به مهر شروع نکنید، روزهای اول مدرسه تبدیل به کابوس میشود. راهش این است: هر شب خواب را ۱۵ تا ۳۰ دقیقه جلو بکشید. این تغییرات کوچک، آنقدر نامحسوس هستند که بدن کودک حتی متوجه فشار ساعت زودتر نمیشود.
یکی از نکات کلیدی که خیلی از ما فراموش میکنیم، بحث «شام» است. دستگاه گوارش بچهها نباید شبها خیلی مشغول باشد. خوردن وعدههای سنگین یا نوشیدنیهای شیرین دقیقاً قبل از خواب، مثل این است که به موتور ماشین گاز اضافه بدهید. سعی کنید شام را سبک و زودتر از همیشه بدهید. وقتی معده درگیر هضم یک وعده سنگین نیست، کیفیت خواب عمیقتر میشود و صبح هم بیدار شدن خیلی راحتتر اتفاق میافتد.
محیط خواب را هم دستکم نگیرید. اتاق کودک باید «پیام خواب» بدهد. اگر اتاق شلوغ باشد یا صدای تلویزیون از پذیرایی تا اتاق بیاید، مغز کودک مدام در وضعیت «آمادهباش» میماند. اگر فضای مجزایی ندارید، با یک چراغ خواب کوچک و کم کردن نور خانه، فضای خانه را به سمت سکوت ببرید. وقتی خانه در آرامش فرو میرود، کودک ناخودآگاه میفهمد که زمان بازی تمام شده و باید برای فردا شارژ شود.
یک اشتباه رایج، شکستن روتین در پنجشنبه و جمعههاست. خیلیها فکر میکنند چون تعطیل است، باید بگذارند بچه تا ظهر بخوابد. اما این کار، تمام تلاش هفته شما را هدر میدهد. سعی کنید بیداری صبح جمعه را نهایتاً یک ساعت دیرتر از روزهای مدرسه تنظیم کنید. اینطوری بدن کودک شنبهصبح دچار اختلال ساعت خواب نمیشود.
نور صبحگاهی هم یک جادوی طبیعی است. وقتی کودک صبح بیدار میشود، پردهها را کنار بزنید و اجازه دهید نور طبیعی به اتاق بتابد. نور خورشید به مغز پیام میدهد که «روز شروع شد». اگر کودک صبحها بیحال است، یک صبحانه خوشرنگ و لعاب و پرانرژی (مثلاً نان و پنیر و گردو) میتواند موتور بدنش را روشن کند و او را برای مدرسه سرحال بیاورد.
بحث اضطراب مدرسه را هم جدی بگیرید. خیلی وقتها کودک خوابش نمیبرد چون ذهناش درگیر ترسها یا نگرانیهای مدرسه است. شبها قبل از خواب، دقایقی را برای گپ زدن اختصاص دهید. بپرسید «فردا چه کاری داری که هیجانزدهت میکنه؟» یا «نگرانی خاصی داری؟». همین تخلیه روانی، ذهن را سبک میکند و کودک راحتتر به خواب میرود.
ایجاد یک «آیین شبانه» معجزه میکند. فرقی ندارد چه چیزی باشد؛ خواندن یک صفحه کتاب، گوش دادن به یک موسیقی خیلی آرام، یا حتی جمع کردن کیف مدرسه. این کارهای تکراری به مغز کودک سیگنال میدهند که «الان زمان رفتن به رختخواب است». وقتی بدن کودک این روتین را یاد بگیرد، خودش به صورت اتوماتیک در آن ساعت خاص خوابش میگیرد.
در نهایت، یادتان باشد بچهها آینهی رفتار ما هستند. اگر شما خودتان تا ساعت ۱۲ شب با موبایل در حال چرخ زدن در فضای مجازی هستید، نمیتوانید از بچه انتظار داشته باشید که با کمال میل بخوابد. در این ایام، سعی کنید قانون «خاموشی عمومی» بگذارید. وقتی کل خانواده گوشیها را کنار میگذارند و به رختخواب میروند، کودک احساس نمیکند که دارد «تنبیه» میشود.
اگر دیدید بچهها مقاومت میکنند، صبور باشید. تغییر عادت خواب یکشبه اتفاق نمیافتد. ممکن است دو سه روز اول سخت باشد، اما تسلیم نشوید. بعد از حدود یک هفته، خواهید دید که کودک خودش سر ساعت مشخص پلکهایش سنگین میشود. این یک مهارت است که شما دارید به فرزندتان آموزش میدهید؛ مهارتی برای زندگی سالمتر.
این همان مهندسی کوچکی است که بزرگترین تغییر را در نتیجهگیری تحصیلی فرزندتان ایجاد میکند. دانشآموزی که خوب خوابیده، در کلاس درس بیدار است، یادگیریاش سریعتر است و در مقابل فشارهای درسی، کمتر پرخاشگری میکند. این سادهترین و در عین حال قدرتمندترین هدیهای است که میتوانید به سلامتی او بدهید.
منبع: ایرنا