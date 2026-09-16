باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش روابط عمومی سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران، این رویداد با مشارکت مجموعه‌های مختلف مدیریت شهری، خیرین، گروه‌های مردمی و نهاد‌های تخصصی و مردمی ازدواج برگزار شد و مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی و نمادین را با حضور زوج‌های جوان تهرانی در بر گرفت.

در بخش آغازین این برنامه، کاروان ازدواج زوج‌های جوان از سه مبدأ میدان امام حسین (ع)، میدان راه‌آهن و میدان آزادی شکل گرفته و سپس گروه‌های زوجین پس از حرکت در مسیر‌های اصلی شهر و تجمیع در میدان آزادی، در قالب یک کاروان بزرگ به سمت امامزاده باغ فیض (سیدجعفر و حمیده خاتون) حرکت کردند.

زوج‌های جوان در ادامه با حضور در امامزاده باغ فیض ضمن زیارت و اقامه نماز، در برنامه‌های فرهنگی و معنوی و ثبت تصاویر یادبود زندگی مشترک خود شرکت کرده و سپس راهی برج میلاد تهران شدند.

اهدای سفر مشهد به ۱۸۵ زوج جوان

علیرضا زاکانی شهردار تهران در این مراسم با تبریک آغاز زندگی مشترک زوج‌های جوان تهرانی گفت: مدیریت شهری خدمت به مردم را وظیفه و افتخار خود می‌داند و تلاش می‌کند در مسیر زندگی مشترک زوج‌های جوان نیز خدمتگزار آنان باشد.

زاکانی اظهار کرد: خوش به حال آقایان و خانم‌هایی که امروز با افتخار زندگی مشترک خود را آغاز می‌کنند؛ امیدوارم خانواده‌هایی پربرکت، شاد و با افقی بلند در پی ازدواج این زوج‌های جوان شکل بگیرد.

وی افزود: مجموعه مدیریت شهری وظیفه خود می‌داند که نوکری مردم را انجام دهد و با افتخار به مردم خدمت کند. برای مدیریت شهری، خدمت به مردم یک وظیفه شایسته است و امیدواریم بتوانیم با عمل به وظایف خود، در مسیر زندگی نیز خدمتگزار زوج‌های جوان باشیم.

شهردار تهران در پایان با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای حمایت از زوج‌های جوان ادامه داد: تلاش‌هایی که دوستان ما انجام می‌دهند، حداقل‌هایی برای آغاز این زندگی مشترک است. امیدوارم به بهترین نحو خانواده‌ای تشکیل دهید که پربرکت‌ترین سلول شکل‌دهنده جامعه ما باشد.

شهردار پایتخت به ۱۸۵ زوج جوان حاضر در این مراسم سفر مشهد مقدس اهدا کرد.

رحمانی: مدیریت شهری برای بیش از ۶۰۰ زوج جوان طی ۲ سال اخیر برنامه‌ریزی و اقدامات حمایتی داشته است

رحمانی با اشاره به اقدامات مدیریت شهری در حوزه جوانان و خانواده اظهار کرد: بخشی از فعالیت‌های شهرداری تهران در حوزه جوانان و به‌ویژه موضوع ازدواج زوج‌های جوان بر عهده سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی و امور بانوان شهرداری است.

وی افزود: در این چارچوب، موضوع ازدواج زوج‌های جوان، کمک‌هزینه تأمین جهیزیه و همچنین استفاده از ظرفیت تالار‌های یاس برای برگزاری مراسم ازدواج این عزیزان دنبال می‌شود.

رحمانی با اشاره به استمرار حمایت‌های شهرداری تهران از زوج‌های جوان تصریح کرد: از سال گذشته برنامه اعزام زوج‌های جوان به مشهد مقدس نیز آغاز شده است و امیدواریم امسال بتوانیم این ارتباط را توسعه دهیم و در کنار برنامه‌های زیارتی حداقل در حوزه مشاوره و روان‌شناسی نیز برای چند سال با این زوج‌ها در ارتباط باشیم.

مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران ادامه داد: هدف ما این است که همان‌طور که زوج‌های جوان زندگی مشترک خود را ساده و آسان آغاز می‌کنند بتوانیم در ادامه مسیر نیز به پایداری زندگی مشترک آنها کمک کنیم و در آینده زمینه‌های حمایت از خانواده و فرزندآوری را نیز تقویت کنیم.

وی با بیان اینکه برگزاری برنامه‌های مرتبط با ازدواج جوانان از جمله برنامه‌های ابلاغی سالانه شهرداری تهران است، گفت: مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران در مناسبت‌ها و اعیاد مختلف، برنامه‌های متنوعی را در حوزه ازدواج و حمایت از زوج‌های جوان برگزار می‌کنند.

رحمانی افزود: ما در سطح ستادی تلاش می‌کنیم سالانه یک یا دو برنامه ویژه و متمرکز در این حوزه برگزار کنیم، اما تقریباً در تمامی مناسبت‌ها، مناطق ۲۲گانه نیز متناسب با ظرفیت‌های خود برای برگزاری مراسم ازدواج یا اهدای جهیزیه به زوج‌های جوان برنامه‌ریزی و اقدام می‌کنند.

وی با تأکید بر استفاده از ظرفیت مجموعه‌های مردمی و دستگاه‌های مختلف در این حوزه اظهار کرد: اقدامات شهرداری تهران صرفاً متکی بر ظرفیت‌های درون‌سازمانی نیست و تلاش می‌کنیم از ظرفیت مجموعه‌های مختلف دستگاهی و به‌ویژه ظرفیت‌های مردمی استفاده کنیم.

مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران با اشاره به فعالیت گروه‌های مردمی در حوزه ازدواج گفت: در همین برنامه‌ای که امروز در خدمت عزیزان هستیم، نمایشگاه جانبی نیز برپا شده و مجموعه‌های حاضر در آن عمدتاً گروه‌های مردمی هستند که به صورت داوطلبانه در حوزه ازدواج، تسهیل‌گری و واسطه‌گری ازدواج فعالیت می‌کنند.

رحمانی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از اقدامات انجام‌شده در حوزه ازدواج توسط همین گروه‌های مردمی صورت می‌گیرد، خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم آمار دقیقی ارائه کنیم باید زحمات و فعالیت‌های این عزیزان نیز در نظر گرفته شود چرا که نقش اصلی در بسیاری از این اقدامات بر عهده گروه‌های مردمی است و شهرداری تهران بیشتر نقش ترویجی، تسهیل‌گری و تبلیغی را ایفا می‌کند.

وی ادامه داد: با این حال، برآورد ما این است که طی سال گذشته و امسال، مجموعه شهرداری تهران برای حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ زوج جوان، برنامه‌ریزی و اقدامات حمایتی انجام داده و به‌صورت مستقیم در برگزاری مراسم ازدواج یا حمایت از این زوج‌ها مشارکت داشته است.

رحمانی در پایان با تبریک این مناسبت، بر تداوم حمایت‌های مدیریت شهری از ازدواج جوانان، تقویت مشارکت گروه‌های مردمی و حرکت در مسیر پایداری خانواده تأکید کرد.