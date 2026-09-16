شرکت سامسونگ به زودی جدیدترین گوشی رقابتی خود با نام «گلکسی A۱۸» را عرضه خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - سامسونگ تبلیغات گوشی جدید «گلکسی A۱۸» را آغاز کرده است؛ محصولی که با قیمتی نسبتاً مناسب عرضه میشود تا با بهترین گوشیهای میانرده اندرویدی رقابت کند.
این گوشی دارای بدنهای مقاوم در برابر آب و گردوغبار (با استاندارد IP۶۴) است که ابعاد آن ۱۶۴.۴ در ۷۷.۹ در ۷.۷ میلیمتر و وزن آن ۱۹۶ گرم میباشد.
نمایشگر این دستگاه از نوع ۶.۷ اینچی Super AMOLED با رزولوشن ۱۰۸۰ در ۲۳۴۰ پیکسل، نرخ نوسازی ۹۰ هرتز و تراکم پیکسلی حدود ۳۸۵ پیکسل در هر اینچ است و توسط شیشه محافظ Corning Gorilla Glass ۳ (مقاوم در برابر ضربه و خط و خش) محافظت میشود.
این دستگاه با سیستمعامل اندروید ۱۷ و پردازنده Exynos ۱۶۱۰ عرضه میشود. مشخصات حافظه آن شامل ۴ گیگابایت رم و گزینههای حافظه داخلی ۶۴، ۱۲۸ یا ۲۵۶ گیگابایتی است که از طریق کارتهای microSDXC قابل ارتقا هستند.
مجموعه دوربین اصلی شامل سه لنز (۵۰، ۵ و ۲ مگاپیکسلی) از جمله لنزهای ماکرو و فوقعریض (اولتراواید) است و دوربین سلفی نیز رزولوشن ۱۳ مگاپیکسلی دارد.
سامسونگ این گوشی را به قابلیتهایی همچون درگاه دو سیمکارت، پورت USB Type-C ۲.۰، فناوری NFC، حسگر اثر انگشت، سیستمهای موقعیتیاب ماهوارهای و باتری ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعتی با پشتیبانی از شارژ سریع ۲۵ واتی مجهز کرده است.
منبع: gsmarena