باشگاه خبرنگاران جوان؛ قدیر قیافه نایبرئیس اتاق ایران در دیدار با مقامات ارشد مرکز تجارت بینالملل در ژنو، بر همکاری در شناسایی بازارهای هدف، فرصتهای صادراتی و ارتقای آمادگی صادراتی بنگاههای ایرانی تأکید کرد و گفت: علاقهمند به استفاده از ظرفیت مرکز تجارت بینالملل در ژنو (ITC) برای ارتباط بنگاههای ایرانی با خریداران و شرکای تجاری خارجی هستیم.
نایبرئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نشست با مسئولان ارشد مرکز تجارت بینالملل در ژنو (ITC) که با حضور عبدالله مهاجر دارابی عضو هیات رئیسه اتاق ایران برگزار شد، گفت: مرکز تجارت بینالملل (ITC) نقش بسیار پررنگی در توسعه کسبوکارهای کوچک و متوسط در جهان دارد.
قدیر قیافه نایبرئیس اتاق ایران با اشاره به قدمت و سابقه تاریخی ۱۴۲ ساله اتاق بازرگانی در ایران، به ظرفیت ۱۱۰ هزار عضو، ۳۴ اتاق استانی، ۴۱ اتاق مشترک بازرگانی و بیش از ۶۰۰ تشکل اقتصادی عضو در اتاق ایران اشاره کرد و افزود: کنفدراسیون صادرات ایران به طور ویژه دارای تخصص در حوزه صادرات است.
قیافه به سابقه همکاری مستقیم اتاق ایران و مرکز تجارت بینالملل در چارچوب پروژه توسعه تجارت ایران و اتحادیه اروپا و تدوین راهبرد ملی صادرات و برنامههای ظرفیتسازی و آموزش و تحلیل بازار اشاره کرد و گفت: ملاقات حاضر میتواند منجر به احیای این همکاریها و تعریف حوزههای عملی جدید برای همکاری مستقیم ITC و اتاق ایران شود.
او با ابراز امیدواری نسبت به احیای ارتباط کاری مستقیم میان اتاق ایران و ITC، بر تعیین نقطه تماس در دو طرف و شناسایی چند زمینه مشخص و قابل اجرا برای این همکاری تأکید کرد و گفت: در حوزه ظرفیتسازی، برگزاری دورههای آموزشی برای کارشناسان اتاق ایران، اتاقهای استانی و تشکلها بخصوص در حوزه تحلیل بازار، شناسایی فرصتهای صادراتی و استفاده از ابزارهای ITC بسیار مفید خواهد بود.
نایبرئیس اتاق ایران خواستار دسترسی به اطلاعات دقیق بنگاههای مرتبط با ITC شد و بیان داشت: به عنوان نهاد بخش خصوصی ایران از گسترش همکاری با ITC به عنوان یک نهاد جهانی که نگاهی صلحمحور دارد و میخواهد صلح و رفاه و امنیت را در دنیا گسترش دهد استقبال میکنیم.
قدیر قیافه همچنین استفاده از شبکه و ظرفیت ITC برای ارتباط بنگاههای ایرانی با خریداران، شرکای خارجی و بازارهای هدف را مورد تأکید قرار داد و افزود: اتاق ایران در این چارچوب میتواند بنگاههای دارای ظرفیت صادراتی را برای شروع کار به مرکز تجارت بینالملل معرفی کند.
قدیر قیافه، نایبرئیس اتاق ایران در بخش دیگر دیدار با مسئولان ارشد مرکز تجارت بینالملل در ژنو (ITC) پیشنهاد داد: برای ارتباط مؤثر با این مرکز، ضمن طراحی یک مدل، مسئول بخش اقتصادی را تعیین کرده و مشخص کنیم که کدام بازارها بیشترین ظرفیت جذب کالای صادراتی ایران را دارند.
او همچنین از علاقهمندی بخش خصوصی ایران برای راهاندازی آژانس سرمایهگذاری، توسعه و تسهیل تجارت خبر داد و گفت: هدف از راهاندازی آژانس، سرمایهگذاری در کشورهای هدف، جذب سرمایههای خارجی و تسهیل و توسعه تجار SME ها است