سخنگوی فدراسیون فوتبال از عودت پاداش صعود جام جهانی توسط اعضای فدراسیون خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - امیرمهدی علوی سخنگوی فدراسیون فوتبال درخصوص بازی تیم ملی فوتبال ایران در فیفادی یازدهم مهر گفت: ونزوئلا حریف ما در این فیفادی بود که مسئولان فدراسیون فوتبال این کشور تصمیم گرفتند در این فیفادی به مصاف تیمی دیگر بروند و در حال مذاکره با فدراسیون‌های دیگری هستیم تا در این فیفادی بازی برگزار کنیم.

او ادامه داد: ما تمام تلاش خود را انجام می‌دهیم که بازی دوستانه‌ای را در این تاریخ برگزار کنیم تا تیم ملی در سه بازی دوستانه در فیفادی پیش رو داشته باشیم.

علوی درخصوص نامه سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر پاداش ۲۰ هزار دلاری برخی از اعضای فدراسیون فوتبال درخصوص صعود به جام جهانی گفت: این موضوع در بخش حقوقی فدراسیون فوتبال درحال پیگیری است و فدراسیون همیشه به هر فرآیند قانونی پایبند بوده است.

سخنگوی فدراسیون فوتبال بیان کرد: هر دوره که تیم ملی فوتبال به جام جهانی صعود کرده است پاداشی به پرسنل فدراسیون فوتبال، مدیران، کادرفنی و بازیکنان تعلق می‌گیرد که این موضوع نیز در همین راستا بوده است و رئیس فدراسیون فوتبال مثل ادوار قبلی هیچ دریافتی نداشته است و عزیزانی که پس از تصویب در هیئت رئیسه و سپس در مجمع پاداش گرفتند بعد از اینکه متوجه حقوقی این مسئله شدند، وجه پاداش را عودت دادند.

او درخصوص حقوق ماهیانه ۱۵ میلیارد تومانی امیر قلعه نویی برای تمدید قراردادش گفت: خیر این موضوع درست نیست و قرارداد آقای قلعه نویی سفید است.