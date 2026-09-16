باشگاه خبرنگاران جوان - پیمان جبلی رئیس رسانه ملی با اشاره به دستاوردهای اخیر صداوسیما و تلاشهای همکاران خود در رسانه ملی اظهار کرد: بیتردید شیرینترین دستاوردی که این روزها شاهد آن هستیم، توجه ویژه به مناطق مختلف کشور و مردم عزیز در بومها، اقلیمها و فرهنگهای متنوع در قالب پویش ایرانجان است.
وی با اعلام آغاز دهمین دوره این پویش افزود: دهمین پویش ایرانجان در استان آذربایجان شرقی کلید خورده و این طرح تاکنون با استقبال بسیار گسترده مردم در تمامی مناطق و استانهای میزبان روبهرو شده است.
رئیس رسانه ملی این استقبال پرشور را نشاندهنده نیاز عمیق جامعه دانست و تصریح کرد: استقبال گرم مردم بیانگر آن است که این اقدام، یک وظیفه فراموششده و بر زمینمانده بود که سالها پیش باید به آن پرداخته میشد تا آحاد مردم بتوانند حضور و نقش خود را بیش از پیش در قاب رسانه ملی تماشا کنند.
وی در پایان با ابراز خرسندی از ارتباط نزدیک با مخاطبان خاطرنشان کرد: این تجربه بسیار شیرینی است و بازخوردهای پرمهر و محبتی که از سوی مردم عزیز سراسر کشور دریافت میکنیم، مایه افتخار و خشنودی خادمان آنها در رسانه ملی است.