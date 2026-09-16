رئیس رسانه ملی با تأکید بر لزوم بازتاب ‌فرهنگ‌های گوناگون سراسر کشور در قاب رسانه ملی، پویش «ایران‌جان» را گامی مؤثر در معرفی ظرفیت‌های استان‌های مختلف کشور دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان - پیمان جبلی رئیس رسانه ملی با اشاره به دستاوردهای اخیر صداوسیما و تلاش‌های همکاران خود در رسانه ملی اظهار کرد: بی‌تردید شیرین‌ترین دستاوردی که این روزها شاهد آن هستیم، توجه ویژه به مناطق مختلف کشور و مردم عزیز در بوم‌ها، اقلیم‌ها و فرهنگ‌های متنوع در قالب پویش ایران‌جان است.

وی با اعلام آغاز دهمین دوره این پویش افزود: دهمین پویش ایران‌جان در استان آذربایجان شرقی کلید خورده و این طرح تاکنون با استقبال بسیار گسترده مردم در تمامی مناطق و استان‌های میزبان روبه‌رو شده است.

رئیس رسانه ملی این استقبال پرشور را نشان‌دهنده نیاز عمیق جامعه دانست و تصریح کرد: استقبال گرم مردم بیانگر آن است که این اقدام، یک وظیفه فراموش‌شده و بر زمین‌مانده بود که سال‌ها پیش باید به آن پرداخته می‌شد تا آحاد مردم بتوانند حضور و نقش خود را بیش از پیش در قاب رسانه ملی تماشا کنند.

وی در پایان با ابراز خرسندی از ارتباط نزدیک با مخاطبان خاطرنشان کرد: این تجربه بسیار شیرینی است و بازخوردهای پرمهر و محبتی که از سوی مردم عزیز سراسر کشور دریافت می‌کنیم، مایه افتخار و خشنودی خادمان آن‌ها در رسانه ملی است.

 

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برچسب ها: رسانه ملی ، استان ها
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