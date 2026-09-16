باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - کریس ون هولن، سناتور آمریکایی میگوید که قصد دارد با بسته تسلیحاتی به ارزش ۲.۸ میلیارد دلار که قرار است برای تلآویو ارسال شود، مخالفت کند. او استفاده از مهمات سنگین را در شرایطی که بمبارانها در سراسر نوار غزه همچنان ادامه دارد، مورد انتقاد قرار داد.
این نماینده دموکرات ایالت مریلند در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ترامپ در حال ارسال ۲.۸ میلیارد دلار بمب است؛ بمبهایی که هزینه آن را شما، مالیاتدهندگان آمریکایی پرداخت میکنید و قرار است به کابینهای تحویل داده شود که یک جنایتکار جنگی تحت تعقیب در رأس آن قرار دارد».
او همچنین پرسید این سیاست چگونه با منافع داخلی آمریکا و سیاست «اول آمریکا» دونالد ترامپ همخوانی دارد.
هولن در انتها وعده داد: «ما برای متوقف کردن آن تلاش خواهیم کرد».
این اظهارات پس از انتشار گزارشهایی درباره بسته تسلیحاتی جدید آمریکا برای رژیم صهیونیستی مطرح شد. بر این اساس، دولت ترامپ در حال آمادهسازی یک بسته تسلیحاتی شامل ۴۰ هزار بمب دو هزار پوندی (۹۰۷ کیلوگرمی) برای رژیم صهیونیستی است.
ارسال بمبهای ۲ هزار پوندی به تلآویو در سال ۲۰۲۴ به دلیل جنجالها بر سر تلفات غیرنظامیان در غزه موقتاً متوقف شده بود، اما دونالد ترامپ پس از بازگشت به ریاستجمهوری این محدودیت را لغو کرد.
منبع: آناتولی