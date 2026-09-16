سرمربی تیم ملی والیبال ایران درباره مسیر تیم کشورمان برای رسیدن به بازی‌های المپیک لس‌آنجلس ۲۰۲۸، گفت: لس آنجلس برای من رویا نیست، بلکه هدف است.

باشگاه خبرنگاران جوان - روبرتو پیاتزا در ابتدای صحبت‌های خود با تشکر از هواداران برای حمایت از تیم ملی در رویدادهای برگزار شده، درباره مسیرهای صعود به المپیک ۲۰۲۸ اظهار داشت: امروز برای بچه‌ها توضیح دادم و از آن‌ها پرسیدم که آیا می‌دانند این فرآیند چگونه است، چون وقتی به ایران رسیدم، گفتم رویای من لس‌آنجلس است. اما این یک رویا نیست؛ یک هدف است.

وی تصریح کرد: تفاوت بین رویا و هدف این است که می‌توانی تمام عمرت رویا ببافی، اما هدف محدودیت زمانی دارد. لس‌آنجلس برای من اولین هدف است. شگفت‌زده شدم، چون آن‌ها دقیقاً می‌دانستند ایران دو سال پیش چند امتیاز گرفته بود. بنابراین، حتی قبل از رسیدن من، آن‌ها دقیقاً می‌دانستند که سه راه وجود دارد.

سرمربی تیم ملی والیبال در تشریح راه‌های کسب سهمیه المپیک گفت: راه اول، قهرمانی آسیا بود و مسیر کوتاه‌تری داشت؛ چون فقط باید مقابل ژاپن پیروز می‌شدیم و صعود می‌کردیم. اما این مسیر سخت هم بود، چون باید به ژاپن احترام بگذاریم. ژاپن یک فصل شگفت‌انگیز را سپری کرد.

پیاتزا ادامه داد: راه دوم، قرار گرفتن در جمع سه تیم برتر مسابقات قهرمانی جهان بعدی است. آن‌ها می‌دانند که این مسیر سخت‌تر است، اما با توجه به فصل گذشته، می‌دانیم که چندان دور نبودیم که به نیمه‌نهایی برسیم. درست است که گروه ایران خیلی آسان بود و همچنین درست است که فصل گذشته در VNL مقابل تیم‌های کامل بازی نکردیم.

وی با بیان این‌که به عنوان مثال اوکراین فصل گذشته بدون بازیکن مهمش بازی ‌کرد و مقابل آن‌ها پیروز شدیم، اظهار داشت: درست است که فصل گذشته سه بر دو مقابل آمریکا باختیم، اما آمریکا هم تیم کاملش را در اختیار نداشت؛ بدون دی‌فالکو. پس وضعیت سخت و متفاوت است.

پیاتزا در تکمیل راه‌های صعود به المپیک گفت: راه آخر این است که در رنکینگ جهانی امتیاز کسب کنیم. بنابراین، همان‌طور که به بچه‌ها گفتم، همه چیز دوباره در دستان ماست. اما باید یک کار شگفت‌انگیز انجام دهیم؛ در VNL فصل بعد و در یک مسابقات جهانی شگفت‌انگیز. اگر نتوانیم به سه تیم برتر برسیم، یعنی باید یک بار دیگر این کار را انجام دهیم؛ یک عملکرد شگفت‌انگیز در فصل بعد VNL داشته باشیم. پس ۲۰۲۸، خط پایان تیم ایران برای لس‌آنجلس خواهد بود.

منبع: ایرنا

برچسب ها: روبرتو پیاتزا ، تیم ملی والیبال ایران
خبرهای مرتبط
والیبال قهرمانی آسیا؛
چین تایپه حریف ایران در مرحله یک چهارم نهایی شد
نبرد ایران و ژاپن/ این بار پای المپیک در میان است
قهرمانی مردان آسیا؛
ایران ۳ - ۱ استرالیا/ بلند قامتان ایران با اقتدار فینالیست شدند+فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
امید امارات ۱ - ۳ امید ایران/ پیروزی مقتدرانه ایران در نخستین گام ناگویا+فیلم
استقلالی‌ها نباید با بردن السد دچار غرور کاذب شوند/ آسانی یکی از بهترین خرید‌ها است
درخشش دختران پومسه در کره جنوبی؛ نقره جهان بر گردن ایران
علوی: اعضای فدراسیون فوتبال پاداش جام جهانی را عودت دادند/ قرارداد آقای قلعه نویی سفید است + فیلم
سرمربی تیم امید: از فردا به فکر بازی با چین هستیم
مدافعان در شکست تراکتور مقصر بودند/ استراتژی تیمی استقلال باعث بردن السد شد
الچه۲-۳رئال مادرید/ پیروزی لحظه آخری کهکشانی‌ها در خانه الچه+فیلم
چالش بزرگ بختیاری‌زاده پس از برد بزرگ؛ حفظ فرم استقلال در ادامه فصل
معادله جناح راست استقلال تغییر می‌کند؟
اردوی آماده‌سازی تیم ملی فوتسال جوانان بانوان در مشهد مقدس
آخرین اخبار
ملی پوشان ۹ تیم اعزامی کشورمان وارد آیچی ناگویا شدند
نوروزی ناظر آنتی دوپینگ و پزشکی بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا شد
پیاتزا: المپیک لس‌آنجلس برای من رویا نیست؛ هدف است
علوی: اعضای فدراسیون فوتبال پاداش جام جهانی را عودت دادند/ قرارداد آقای قلعه نویی سفید است + فیلم
معادله جناح راست استقلال تغییر می‌کند؟
بعد از شاهکار بصره؛ استقلال با چه ترکیبی به مصاف تراکتور می‌رود؟
مرگدری‌نژاد رئیس هیأت پارادوومیدانی گلستان شد
چالش بزرگ بختیاری‌زاده پس از برد بزرگ؛ حفظ فرم استقلال در ادامه فصل
مرحله یازدهم تمرینات تیم ملی اسکیت‌بُرد برگزار شد
بختیاری زاده: استقلال باید قهرمان معرفی شود/ محرومیت از میزبانی یکی از مشکلات نمایندگان ایران است
آغاز اردوی آماده‌سازی والیبال ایران در توسو برای بازی‌های آسیایی
فهرست تیم ملی واترپلو ایران اعلام شد
تکذیب ارقام نجومی در تمدید قرارداد قلعه‌نویی
رقابت پانزده تیم در مسابقات دستجات آزاد کشوری اینلاین هاکی دختران
چین به نیمه‌نهایی بسکتبال آسیا رسید
سرمربی تیم ملی بسکتبال: با کنترل هیجان، بحرین را شکست دادیم
حضور دو ملی‌پوش بدمینتون ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا
درخشش دختران پومسه در کره جنوبی؛ نقره جهان بر گردن ایران
سرمربی تیم امید: از فردا به فکر بازی با چین هستیم
رئیس فدراسیون والیبال: فاصله ما با ژاپن کم شده؛ تفاوت تجربه و سن، مانع اصلی ماست
اردوی آماده‌سازی تیم ملی فوتسال جوانان بانوان در مشهد مقدس
برگزاری اردوی آماده‌سازی تیم ملی فوتسال ناشنوایان برای المپیک ۲۰۲۷
امید امارات ۱ - ۳ امید ایران/ پیروزی مقتدرانه ایران در نخستین گام ناگویا+فیلم
مدافعان در شکست تراکتور مقصر بودند/ استراتژی تیمی استقلال باعث بردن السد شد
روز پرکار در لیگ برتر هندبال ساحلی؛ آراتایل اصفهان در صدر و آماده نیمه‌نهایی
صعود بسکتبالیست‌های ایران به نیمه‌نهایی با غلبه بر بحرین
تفاهم‌نامه ورزش و آموزش‌وپرورش برای شناسایی استعداد‌های ناشنوا
جنجال در پاریس؛ اکیپ با طرح جدید توپ طلا، نگاه‌ها را به مسی و رودری دو نیم کرد
استقلالی‌ها نباید با بردن السد دچار غرور کاذب شوند/ آسانی یکی از بهترین خرید‌ها است
الچه۲-۳رئال مادرید/ پیروزی لحظه آخری کهکشانی‌ها در خانه الچه+فیلم