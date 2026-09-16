باشگاه خبرنگاران جوان - روبرتو پیاتزا در ابتدای صحبتهای خود با تشکر از هواداران برای حمایت از تیم ملی در رویدادهای برگزار شده، درباره مسیرهای صعود به المپیک ۲۰۲۸ اظهار داشت: امروز برای بچهها توضیح دادم و از آنها پرسیدم که آیا میدانند این فرآیند چگونه است، چون وقتی به ایران رسیدم، گفتم رویای من لسآنجلس است. اما این یک رویا نیست؛ یک هدف است.
وی تصریح کرد: تفاوت بین رویا و هدف این است که میتوانی تمام عمرت رویا ببافی، اما هدف محدودیت زمانی دارد. لسآنجلس برای من اولین هدف است. شگفتزده شدم، چون آنها دقیقاً میدانستند ایران دو سال پیش چند امتیاز گرفته بود. بنابراین، حتی قبل از رسیدن من، آنها دقیقاً میدانستند که سه راه وجود دارد.
سرمربی تیم ملی والیبال در تشریح راههای کسب سهمیه المپیک گفت: راه اول، قهرمانی آسیا بود و مسیر کوتاهتری داشت؛ چون فقط باید مقابل ژاپن پیروز میشدیم و صعود میکردیم. اما این مسیر سخت هم بود، چون باید به ژاپن احترام بگذاریم. ژاپن یک فصل شگفتانگیز را سپری کرد.
پیاتزا ادامه داد: راه دوم، قرار گرفتن در جمع سه تیم برتر مسابقات قهرمانی جهان بعدی است. آنها میدانند که این مسیر سختتر است، اما با توجه به فصل گذشته، میدانیم که چندان دور نبودیم که به نیمهنهایی برسیم. درست است که گروه ایران خیلی آسان بود و همچنین درست است که فصل گذشته در VNL مقابل تیمهای کامل بازی نکردیم.
وی با بیان اینکه به عنوان مثال اوکراین فصل گذشته بدون بازیکن مهمش بازی کرد و مقابل آنها پیروز شدیم، اظهار داشت: درست است که فصل گذشته سه بر دو مقابل آمریکا باختیم، اما آمریکا هم تیم کاملش را در اختیار نداشت؛ بدون دیفالکو. پس وضعیت سخت و متفاوت است.
پیاتزا در تکمیل راههای صعود به المپیک گفت: راه آخر این است که در رنکینگ جهانی امتیاز کسب کنیم. بنابراین، همانطور که به بچهها گفتم، همه چیز دوباره در دستان ماست. اما باید یک کار شگفتانگیز انجام دهیم؛ در VNL فصل بعد و در یک مسابقات جهانی شگفتانگیز. اگر نتوانیم به سه تیم برتر برسیم، یعنی باید یک بار دیگر این کار را انجام دهیم؛ یک عملکرد شگفتانگیز در فصل بعد VNL داشته باشیم. پس ۲۰۲۸، خط پایان تیم ایران برای لسآنجلس خواهد بود.
منبع: ایرنا