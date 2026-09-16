تصویب ۲۰ مهر به عنوان روز ملی مدیریت بحران و بلایای طبیعی

شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه اخیر خود ضمن بررسی برنامه‌های بازگشایی دانشگاه‌ها و تأکید بر رفع دغدغه‌های معیشتی استادان و دانشجویان، روز ۲۰ مهرماه را به عنوان «روز ملی مدیریت بحران و بلایای طبیعی» تصویب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دبیر شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی از طرح و بررسی گزارش برنامه‌ها و اقدامات دستگاه‌های علمی و فرهنگی کشور برای بازگشایی باشکوه و بدون حاشیه دانشگاه‌ها در آستانه سال تحصیلی جدید خبر داد.

غلامرضا بصیرنیا در تشریح مصوبات جلسه ۵۹۳ این شورا گفت: قائم‌مقام وزرای علوم و بهداشت رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها گزارشی از اقدامات خود را ارائه دادند.

تأکید بر رفع دغدغه‌های معیشتی و رفاهی دانشجویان و استادان

بصیرنیا در ادامه بر تحقق وعده‌های داده‌شده در زمینه افزایش حقوق اعضای هیئت علمی و رسیدگی به وضعیت معیشت آنان تأکیدکرد و افزود: لزوم آماده‌بودن خوابگاه‌ها تأمین تغذیه و سلف‌سرویس و ایاب و ذهاب دانشجویان و پرهیز جدی از ایجاد هرگونه دوگانگی در محیط‌های علمی مطابق فرمایشات رهبر معظم انقلاب ضرورت دارد.

تصویب «۲۰ مهر» به عنوان روز ملی مدیریت بحران/دانشگاه‌ها برای آغاز سال تحصیلی آماده می‌شوند

وی همچنین مشارکت و همکاری حداکثری استادان دانشجویان و کارکنان در مسائل علم و فرهنگ و تحقق انسجام ملی در دانشگاه‌ها را در آستانه بازگشایی این مراکز و با توجه به وضعیت حساس کشور ضروری دانست.

تصویب روز ملی مدیریت بحران و بلایای طبیعی

دبیر شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه این جلسه، از تصویب نامگذاری روز ۲۰ مهرماه به عنوان «روز مدیریت بحران و بلایای طبیعی» خبرداد و گفت:این مصوبه به پیشنهاد رئیس سازمان مدیریت بحران کشور و تأیید شورای فرهنگ عمومی به تصویب نهایی رسید.

بصیرنیا یادآور شد: رئیس سازمان مدیریت بحران گزارشی از فعالیت‌ها و اقدامات راهبردی این سازمان در مدیریت بلایای طبیعی مانند آتش‌سوزی جنگل‌های هیرکانی سیلاب‌های اخیر و ارتقای توانمندی جامعه در پیش‌بینی و پیشگیری و پاسخ مؤثر به مخاطرات ارائه کرد.

منبع: شورای عالی انقلاب فرهنگی

برچسب ها: شورای عالی انقلاب فرهنگی ، مدیریت بحران
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