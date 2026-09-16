باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس در واکنش به ادعاها و اتهامات صدر اعظم آلمان علیه ایران، نوشت: صدراعظم آلمان از «جنگ» ایران، «برنامه هسته‌ای نظامی» آن و «نیابتی‌های» ایران سخن می‌گوید. این، یک روایت کاملا تحریف‌شده است. این آمریکا و رژیم صهیونیستی بود، نه ایران، که جنگ تجاوزکارانه را آغاز کرد. آلمان حتی از حداقل شجاعت اخلاقی لازم برای محکوم کردن این عمل تجاوز هم برخوردار نبود.



بقائی تصریح کرد: مردمانی که برلین «نیابتی» می‌نامد، کنشگران مستقلی هستند با آرمان‌ها و محاسبات روشن خودشان. آن‌ها برای حق تعیین سرنوشت، آزادی و کرامت در برابر اشغال و سیطره‌طلبی می‌جنگند. ایران هیچ برنامه هسته‌ای «نظامی» ندارد، ولو این دروغ بزرگ ساخت اسرائیل را بارها تکرار کنید.



وی تاکید کرد: «منطقه ما نباید بهای احساس گناه آلمان یا عادتش به تمکین در برابر قلدرها را بپردازد. آلمان نمی‌تواند آشکارا از «کار کثیف» پشتیبانی کند و سپس خود را قهرمان صلح و معلم اخلاق جا بزند.