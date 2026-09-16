سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به اظهارات صدر اعظم آلمان نوشت: «صدر اعظم آلمان نمی‌تواند از جنگ و جنایت حمایت کند و همزمان خود را قهرمان صلح و معلم اخلاق معرفی کند.»

باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس در واکنش به ادعاها و اتهامات صدر اعظم آلمان علیه ایران، نوشت: صدراعظم آلمان از «جنگ» ایران، «برنامه هسته‌ای نظامی» آن و «نیابتی‌های» ایران سخن می‌گوید. این، یک روایت کاملا تحریف‌شده است. این آمریکا و رژیم صهیونیستی بود، نه ایران، که جنگ تجاوزکارانه را آغاز کرد. آلمان حتی از حداقل شجاعت اخلاقی لازم برای محکوم کردن این عمل تجاوز هم برخوردار نبود.

بقائی تصریح کرد: مردمانی که برلین «نیابتی» می‌نامد، کنشگران مستقلی هستند با آرمان‌ها و محاسبات روشن خودشان. آن‌ها برای حق تعیین سرنوشت، آزادی و کرامت در برابر اشغال و سیطره‌طلبی می‌جنگند. ایران هیچ برنامه هسته‌ای «نظامی» ندارد، ولو این دروغ بزرگ ساخت اسرائیل را بارها تکرار کنید.

وی تاکید کرد: «منطقه ما نباید بهای احساس گناه آلمان یا عادتش به تمکین در برابر قلدرها را بپردازد. آلمان نمی‌تواند آشکارا از «کار کثیف» پشتیبانی کند و سپس خود را قهرمان صلح و معلم اخلاق جا بزند.

برچسب ها: ایران ، آلمان ، جنایت جنگی
خبرهای مرتبط
تأکید ایران و ترکیه بر توسعه حمل‌ونقل ریلی و تسهیل تبادلات تجاری
ایران در تولید رادیوداروها جزو کشورهای پیشرو جهان است
گرفتاری آمریکا در هزارتوی جنگ + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
خودشاخ‌پنداری عجیب و غریب ترامپ؛ وقتی در یک جنگ ۶۸ بار پیروز می‌شوی!
امیر سرتیپ حیدری: به ناو‌های جنگی آمریکا آسیب جدی وارد کردیم
سرلشکر وحیدی: ترور «مولوی یوسف گرگیج» دلیل آشکاری بر شکست تروریست‌های مزدور است/ انتقام می‌گیریم
سرلشکر رضایی: ملت ایران اجازه نداد تاریخ اشغال و مداخله خارجی تکرار شود
واکنش سخنگوی سپاه به روایت هالیوودی آمریکا از نجات خلبانش در ایران
پنجاه و دومین پهپاد MQ-۹ آمریکا منهدم شد
رئیس‌جمهور: «یک روز در هفته بدون خودرو» به یک حرکت عمومی تبدیل شود
رئیس سازمان انرژی اتمی: توسعه پایدار پزشکی هسته‌ای یکی از ارکان اصلی برنامه راهبردی ماست
قالیباف قانون پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی را ابلاغ کرد
ائتلاف‌های منطقه‌ای پاسخگوی تهدیدات نیستند/ توان ایران ذاتی و پایدار است
آخرین اخبار
پزشکیان: همسایگی، تاریخ و فرهنگ مشترک ایران و اقلیم کردستان برای ما بسیار باارزش است
گفت‌وگوی تلفنی عراقچی و فیدان درباره تحولات منطقه
تصویب ایجاد ۲ مرز جدید بین ایران و ترکیه
بقائی: آلمان حتی شجاعت محکوم کردن تجاوز به ایران را نداشت
آمادگی نیروهای مسلح بیشتر از جنگ تحمیلی سوم است
عارف: هزینه تأخیر پروژه‌های مسکن جبران شود
روابط ایران و چین با اراده رهبران دو طرف در سطح راهبردی هدایت می‌شود
سرلشکر رضایی: ملت ایران اجازه نداد تاریخ اشغال و مداخله خارجی تکرار شود
مخبر: دشمن در حوزه‌های مختلف در مقابل ایران شکست خورد
رئیس‌جمهور: «یک روز در هفته بدون خودرو» به یک حرکت عمومی تبدیل شود
سرلشکر حاتمی: قدرت واقعی ایران در ایمان و اراده ملت ریشه دارد
تأکید ایران و ترکیه بر توسعه حمل‌ونقل ریلی و تسهیل تبادلات تجاری
تاکید رؤسای دیوان محاسبات ایران و روسیه بر توسعه همکاری‌های حسابرسی و تبادل دانش فنی
واکنش سخنگوی سپاه به روایت هالیوودی آمریکا از نجات خلبانش در ایران
ائتلاف‌های منطقه‌ای پاسخگوی تهدیدات نیستند/ توان ایران ذاتی و پایدار است
جنگ با ایران ثابت کرد که آمریکا نمی‌تواند در جایگاه ابرقدرت مشروع باشد
سرلشکر وحیدی: تداوم حضور آگاهانه تنها راه پیروزی نهایی در جنگ است
امیر سرتیپ حیدری: به ناو‌های جنگی آمریکا آسیب جدی وارد کردیم
رئیس سازمان انرژی اتمی: توسعه پایدار پزشکی هسته‌ای یکی از ارکان اصلی برنامه راهبردی ماست
سردار شکارچی: نیرو‌های مسلح تا آخرین قطره خون از ایران دفاع می‌کنند
حضور گسترده و مستمر مردم در میادین باعث شکل‌گیری مؤلفه‌ای مهم از قدرت و اقتدار جامعه شد
پنجاه و دومین پهپاد MQ-۹ آمریکا منهدم شد
قالیباف قانون پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی را ابلاغ کرد
آمادگی ایران برای تشکیل کارگروه مشترک با پارلمان عراق در حوزه قوانین حمایت از زنان و خانواده
دیدار وزرای امور خارجه ایران و چین در پکن
قدردانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از ۲۰۰ روز حضور در خیابان و مجاهدت در تنگه هرمز
سرلشکر وحیدی: ترور «مولوی یوسف گرگیج» دلیل آشکاری بر شکست تروریست‌های مزدور است/ انتقام می‌گیریم
خودشاخ‌پنداری عجیب و غریب ترامپ؛ وقتی در یک جنگ ۶۸ بار پیروز می‌شوی!
خروج از NPT قابل بررسی است/ اعتماد ایران به برخی سازوكارهای بین‌المللی آسیب دیده است
صفحه نخست روزنامه‌ها – چهارشنبه ۲۵ شهریور