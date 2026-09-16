باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم سادات بهادر _ تیم وزنه‌برداری بزرگسالان مردان کرمان برای نخستین‌بار در تاریخ این رشته در استان، در جمع سه تیم برتر کشور قرار گرفت و با کسب سه مدال طلا، عنوان سومی رقابت‌های قهرمانی کشور جام بزرگداشت امام شهید ایران را به دست آورد.

در رده‌بندی نهایی مسابقات، گیلان با ۶ مدال طلا، یک نقره و یک برنز در جایگاه نخست ایستاد و اردبیل با سه طلا، دو نقره و دو برنز دوم شد. کرمان نیز با سه مدال طلا، سوم کشور شد تا نخستین سکوی تاریخ وزنه‌برداری استان در رده بزرگسالان مردان به ثبت برسد.

مربیان تیم بزرگسالان مردان کرمان در این رقابت‌ها محمدرضا ابوالقاسمی و جواد همتی بودند و احد شفیعی نیز به‌عنوان سرپرست، تیم استان را همراهی کرد.

این اتفاق در شرایطی رقم خورد که وزنه‌برداری کرمان طی هفته‌های اخیر در رده‌های مختلف سنی نیز حضور پررنگی در رقابت‌های کشوری داشت.

حجت هنرمند، دبیر هیئت وزنه‌برداری استان کرمان، درباره این موفقیت گفت: برای اولین‌بار در تاریخ وزنه‌برداری کرمان در بخش بزرگسالان آقایان روی سکوی کشور قرار گرفتیم و این اتفاق برای مجموعه هیئت اهمیت زیادی دارد. اما از نظر ما کار از اینجا شروع می‌شود و باید تلاش کنیم این حضور در سال‌های آینده ادامه داشته باشد.

وی درباره عملکرد وزنه‌برداران کرمانی اظهار کرد: پدر بخش بانوان، جوانان کرمان نایب‌قهرمان کشور شدند و نوجوانان دختر هم مقام سوم را به دست آوردند. در مجموع، کسب مدال در رده‌های سنی مختلف، هم در بخش آقایان و هم در بخش بانوان، برای ما قابل توجه است و نشان می‌دهد ورزشکاران کرمانی در رده‌های مختلف توان رقابت در سطح کشور را دارند.

هنرمند درباره برنامه هیئت برای آینده گفت: استعدادیابی را از رده نونهالان دنبال می‌کنیم و هدفمان این است که ورزشکاران مستعد از همان سن شناسایی شوند و برای ادامه مسیرشان برنامه داشته باشیم. برگزاری جشنواره‌ها و مسابقات نونهالان، پیگیری وضعیت ورزشکاران مستعد و فراهم کردن شرایط مناسب برای رشد آنها، در کنار تقویت اردو‌های رده‌های بالاتر، از برنامه‌هایی است که دنبال می‌کنیم.

دبیر هیئت وزنه‌برداری استان کرمان افزود: در کنار ورزشکاران، برای مربیان و داوران هم باید پشتوانه‌سازی کنیم. در همین مسابقات شاهد حضور داوران کرمانی در بخش دختران و پسران بودیم و این روند باید ادامه پیدا کند تا در سال‌های آینده نیرو‌های بیشتری از استان در سطوح بالاتر داشته باشیم.

رقابت‌های قهرمانی کشور و مسابقات استعداد‌های برتر وزنه‌برداری در مجموع نزدیک به ۲۰ روز ادامه داشت و ورزشکاران و داوران کرمانی در بخش‌های مختلف این رقابت‌ها حضور داشتند.