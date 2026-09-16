باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا اعلام کرد این اتحادیه روز پنجشنبه طرح «قانون کودکان» را برای محافظت از کودکان در برابر آسیب‌های فضای مجازی ارائه می‌کند.

بر اساس این طرح، افراد ۱۳ تا ۱۵ سال تنها با حساب‌های محدود و تحت نظارت والدین می‌توانند از شبکه‌های اجتماعی استفاده کنند و زمان استفاده آنها به یک ساعت در روز محدود خواهد شد. برای نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ سال نیز شبکه‌های اجتماعی ملزم به اجرای تدابیر «طراحی ایمن» خواهند بود.

فون در لاین گفت نگرانی درباره پیامد‌هایی مانند اختلال خواب، اضطراب، قلدری و خودآزاری، از دلایل این طرح است. او همچنین اعلام کرد کمیسیون اروپا پاییز امسال طرح گسترده‌تری با عنوان «قانون عدالت دیجیتال» ارائه خواهد کرد.

منبع: اناتولی