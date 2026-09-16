رئیس پلیس راه راهور فراجا از ممنوعیت تردد در مسیر شمال به جنوب محور چالوس تا اطلاع بعدی خبر داد و گفت: ترافیک در محورهای چالوس، تهران ـ شمال، هراز و فیروزکوه سنگین است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سیاوش محبی، با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور اظهار کرد: تردد در محور چالوس در مسیر شمال به جنوب تا اطلاع بعدی ممنوع است و در مسیر جنوب به شمال نیز ترافیک سنگین در محدوده پل زنگوله تا سیاه‌بیشه گزارش شده است.



وی افزود: در آزادراه تهران-شمال نیز در مسیر جنوب به شمال، ترافیک سنگین در محدوده تونل شماره ۱۳، حدفاصل تونل‌های شماره ۱۷ و ۱۸ و همچنین از تونل البرز تا انتهای آزادراه گزارش شده است.



محبی ادامه داد: در محور هراز، ترافیک در هر دو مسیر رفت و برگشت در محدوده سه‌راهی چلاو سنگین است و در مسیر جنوب به شمال نیز در محدوده‌های لاسم، رینه و گزنک ترافیک سنگین وجود دارد.



رئیس پلیس راه راهور فراجا گفت: در محور فیروزکوه در مسیر جنوب به شمال محدوده شهر دماوند، آزادراه رشت-قزوین در محدوده سراوان، آزادراه تهران-پردیس حدفاصل ابتدای آزادراه تا تونل شماره ۲ و همچنین محدوده عوارضی پردیس، ترافیک سنگین گزارش شده است.



وی افزود: در محور قدیم تهران-بومهن نیز در محدوده‌های تقاطع اتوبان شهید بابایی و جاجرود ترافیک سنگین است.



محبی با اشاره به وضعیت روان تردد در برخی محورهای شمالی اظهار کرد: تردد در آزادراه قزوین-رشت، آزادراه پردیس-تهران، محور قدیم بومهن-تهران و محور فیروزکوه روان گزارش شده است. همچنین در آزادراه تهران-شمال در مسیر شمال به جنوب، تردد روان است.



وی تصریح کرد: محورهای شمالی در حال حاضر فاقد هرگونه مداخله جوی هستند.



رئیس پلیس راه راهور فراجا در ادامه درباره وضعیت ترافیکی سایر محورهای کشور نیز گفت: در آزادراه تهران-کرج-قزوین حدفاصل گرمدره تا استاندارد، گلشهر تا گلدشت و محدوده کمالشهر ترافیک سنگین گزارش شده است.



محبی افزود: در آزادراه قزوین-کرج-تهران نیز در محدوده‌های پل کردان، کمالشهر و مهرشهر و همچنین حدفاصل پل فردیس تا پل کلاک ترافیک سنگین وجود دارد.



وی ادامه داد: در آزادراه تهران-ساوه حدفاصل فیروزبهرام تا رضی‌آباد و در آزادراه تهران-قم در مسیر رفت و برگشت محدوده عوارضی تهران نیز ترافیک سنگین گزارش شده است.



رئیس پلیس راه راهور فراجا خاطرنشان کرد: در محور تهران-شهریار نیز در برخی مقاطع ترافیک نیمه‌سنگین وجود دارد.