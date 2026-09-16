باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالرضا فولادوند راد با اشاره به تکمیل فرایند رسیدگی به اعتراضهای ثبتشده، اظهار کرد: نتایج نهایی آزمونها پس از بررسی لازم توسط دبیران متخصص، در سامانه «بینا» قابل مشاهده است.
وی افزود: دانشآموزان میتوانند با مراجعه به سامانه «بینا»، نتیجه نهایی و وضعیت نمرات خود را مشاهده کنند.
رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش ضمن قدردانی از همراهی و شکیبایی دانشآموزان و خانوادهها در جریان اجرای فرایندهای آزمون و رسیدگی به اعتراضها، بر تلاش این مرکز برای صیانت از حقوق دانشآموزان و دقت و صحت در اعلام نتایج تأکید کرد.