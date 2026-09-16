باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی-امروز چهارشنبه در جریان سفر غلامرضا گلمحمدی، معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به استان قم، قرارداد احداث یک هکتار گلخانه تولید بذر هیبرید در ایستگاه تحقیقات پردیسان قم به امضا رسید.
حرکت به سمت خودکفایی در بذر
این طرح با هدف توسعه تولید بذر هیبرید، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و بهرهگیری از فناوریهای نوین در حوزه تولید محصولات کشاورزی اجرا میشود؛ موضوعی که با توجه به وابستگی ۹۵ درصدی کشور به بذر هیبرید وارداتی، گامی مهم در راستای امنیت غذایی و صرفهجویی ارزی به شمار میرود.
استقرار شرکت تخصصی در پردیسان قم
بر اساس این قرارداد، شرکت رستا بذر هانا که از شرکتهای تخصصی در زمینه تولید بذور هیبرید است، فعالیت خود را بهصورت تخصصی و متمرکز در ایستگاه تحقیقات پردیسان قم آغاز خواهد کرد.
پیوند پژوهش و بخش خصوصی
استقرار این مجموعه در ایستگاه تحقیقات پردیسان، زمینه استفاده از ظرفیتهای پژوهشی و تحقیقاتی استان در کنار توان تخصصی بخش خصوصی را فراهم کرده و گامی در جهت توسعه تولید بذور هیبرید و ارتقای فناوریهای مرتبط با این حوزه به شمار میرود.