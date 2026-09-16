باشگاه خبرنگاران جوان - تیمهای ملی تیراندازی، کاراته، تنیس روی میز، ترای اتلون، والیبال ساحلی، ووشو، هنرهای ترکیبی رزمی (MMA)، دوچرخه سواری و بدمینتون که شب گذشته با بدرقه واحد تشریفات و تدارکات فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) را به مقصد آیچی ناگویا ترک کرده بودند ساعاتی پیش وارد این شهر شدند.
پیش از این تیمهای ملی هندبال، بسکتبال ۵ نفره و فوتبال امید وارد ناگویا شده و فردا نیز تیمهای ملی کبدی، ژیمناستیک هنری، بسکتبال ۳ نفره، بوکس، قایقرانی آبهای آرام و شمشیر بازی ساعت ۲۱:۳۰ دقیقه تهران را به مقصد آیچی ناگویا ترک میکنند.
گفتنی است بیستمین دوره بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ از ساعت ۱۸ بوقت محلی روز شنبه ۲۸ شهریور ماه با برگزاری مراسم افتتاحیه در استادیوم پالومامیزوهو بطور رسمی آغاز میشود.