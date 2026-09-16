باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - منابع میگویند که مجلس نمایندگان آمریکا که تحت کنترل جمهوریخواهان است، در حال بررسی تعطیلی زودهنگام مجلس و لغو رأیگیریهای برنامهریزیشده برای فرداست تا از استیضاح «پیت هگست» وزیر جنگ جلوگیری شود.
«توماس مَسی» نماینده جمهوریخواه ایالت کنتاکی روز سهشنبه طرح استیضاح هگست را به دلیل ادامه جنگ با ایران بدون مجوز کنگره ارائه کرد.
شایان ذکر است که این طرح «اولویت ویژه» محسوب میشود و باید طبق مقررات مجلس در مدت کوتاهی بررسی شود.
اما به گزارش رسانه «واشنگتن سان» به نقل از منابع آگاه، برخی مقامات جمهوریخواه برای جلوگیری از استیضاح، در حال بررسی تعطیلی زودهنگام مجلس هستند. این بدان معناست که مجلس نمایندگان در آستانه انتخابات کنگره اندکی زودتر تعطیل شود و نمایندگان از واشنگتن خارج شوند. در این صورت، تا بعد از انتخابات جلسهای در صحن مجلس برگزار نمیشود.
مسی روز سهشنبه بندهای استیضاح علیه هگست را در مجلس نمایندگان قرائت کرد و رئیس پنتاگون را به جنگافروزی بدون تأیید کنگره و بیتوجهی به تلفات غیرنظامیان در عملیات نظامی متهم کرد. او گفت که هگست «از اختیاراتی که به عنوان وزیر جنگ به او واگذار شده بود، سوءاستفاده کرده» و «بیتوجهی عمیقی» به تأثیر عملیات نظامی ایالات متحده بر غیرنظامیان نشان داده است.
منبع: بریکینگ نیوز