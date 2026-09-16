جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان آمریکا برای جلوگیری از رأی‌گیری درباره استیضاح وزیر جنگ، تعطیلی زودهنگام مجلس را بررسی می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - منابع می‌گویند که مجلس نمایندگان آمریکا که تحت کنترل جمهوری‌خواهان است، در حال بررسی تعطیلی زودهنگام مجلس و لغو رأی‌گیری‌های برنامه‌ریزی‌شده برای فرداست تا از استیضاح «پیت هگست» وزیر جنگ جلوگیری شود.

«توماس مَسی» نماینده جمهوری‌خواه ایالت کنتاکی روز سه‌شنبه طرح استیضاح هگست را به دلیل ادامه جنگ با ایران بدون مجوز کنگره ارائه کرد.

شایان ذکر است که این طرح «اولویت ویژه» محسوب می‌شود و باید طبق مقررات مجلس در مدت کوتاهی بررسی شود.

اما به گزارش رسانه «واشنگتن سان» به نقل از منابع آگاه، برخی مقامات جمهوری‌خواه برای جلوگیری از استیضاح، در حال بررسی تعطیلی زودهنگام مجلس هستند. این بدان معناست که مجلس نمایندگان در آستانه انتخابات کنگره اندکی زودتر تعطیل شود و نمایندگان از واشنگتن خارج شوند. در این صورت، تا بعد از انتخابات جلسه‌ای در صحن مجلس برگزار نمی‌شود.

مسی روز سه‌شنبه بند‌های استیضاح علیه هگست را در مجلس نمایندگان قرائت کرد و رئیس پنتاگون را به جنگ‌افروزی بدون تأیید کنگره و بی‌توجهی به تلفات غیرنظامیان در عملیات نظامی متهم کرد. او گفت که هگست «از اختیاراتی که به عنوان وزیر جنگ به او واگذار شده بود، سوءاستفاده کرده» و «بی‌توجهی عمیقی» به تأثیر عملیات نظامی ایالات متحده بر غیرنظامیان نشان داده است.

منبع: بریکینگ نیوز

برچسب ها: مجلس نمایندگان آمریکا ، وزیر جنگ ، استیضاح
خبرهای مرتبط
طرح استیضاح هگست به دلیل جنگ علیه ایران
اعتراف رسانه اسرائیلی به شکست راهبردی آمریکا در جنگ علیه ایران
کنگره آمریکا هزینه جنگ با ایران را ۳۸ میلیارد دلار برآورد کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
سخنگوی وزارت خارجه روسیه: محاصره ایران از هر نظر غیرقابل قبول است
ادعای ونس درباره مرحله جدید جنگ با ایران
یمن از سرنگونی جنگنده اف-۱۵ سعودی خبر داد
آیت‌الله سیستانی ۱۱ میلیون دلار به آسیب‌دیدگان جنگ ایران کمک کرد
خروج نیرو‌های آمریکایی از اقلیم کردستان به مراحل پایانی رسید؟
مجلس نمایندگان آمریکا برای سومین بار خواستار پایان جنگ با ایران شد
یحیی سریع از حمله به تأسیسات آرامکو و پایگاه هوایی عربستان خبر داد
تلاش برای استیضاح ترامپ در مجلس نمایندگان آمریکا ناکام ماند
قیمت گازوئیل در آمریکا به رکورد جدیدی رسید
عبدالسلام: سرنگونی جنگنده سعودی ضربه دردناکی به ریاض بود
آخرین اخبار
تلاش جمهوری‌خواهان برای جلوگیری از استیضاح هگست
اتحادیه اروپا محدودیت سنی مشترک برای شبکه‌های اجتماعی تعیین می‌کند
سناتور آمریکایی خواستار توقف بسته تسلیحاتی جدید برای رژیم صهیونیستی شد
فروریختن ساختمان آسیب‌دیده در غزه؛ حدود ۱۰۰ نفر شهید، مجروح یا مفقود شدند
ریزش معدن طلا در سودان دست‌کم ۶۷ کشته بر جا گذاشت
وزیر خارجه ترکیه: تل‌آویو بزرگ‌ترین تهدید برای ثبات سوریه است
پیشنهاد اتحادیه اروپا برای تبدیل کانادا به نخستین «عضو وابسته» این بلوک مطرح شد
آیت‌الله سیستانی ۱۱ میلیون دلار به آسیب‌دیدگان جنگ ایران کمک کرد
یحیی سریع از حمله به تأسیسات آرامکو و پایگاه هوایی عربستان خبر داد
عربستان مسیر صادرات نفت به آسیا را تغییر داد
قیمت گازوئیل در آمریکا به رکورد جدیدی رسید
خروج نیرو‌های آمریکایی از اقلیم کردستان به مراحل پایانی رسید؟
سخنگوی وزارت خارجه روسیه: محاصره ایران از هر نظر غیرقابل قبول است
اروپا ۹۰ میلیارد یورو اضافی برای واردات انرژی هزینه کرد
عبدالسلام: سرنگونی جنگنده سعودی ضربه دردناکی به ریاض بود
بلومبرگ: عربستان در برابر یمن با چالش جدی مواجه است
ادعای ونس درباره استقلال سیاست خارجه آمریکا از اسرائیل
فرو ریختن ساختمان در غزه؛ تاکنون ۱۲ فلسطینی جان باخته‌اند
مجلس نمایندگان آمریکا برای سومین بار خواستار پایان جنگ با ایران شد
واشنگتن ۲.۸ میلیارد دلار بمب به اسرائیل می‌دهد
یمن از سرنگونی جنگنده اف-۱۵ سعودی خبر داد
فناوری موشکی پیشرفته ایران، دفاع آمریکا را سردرگم کرد
ادعای ونس درباره مرحله جدید جنگ با ایران
تلاش برای استیضاح ترامپ در مجلس نمایندگان آمریکا ناکام ماند
عربستان سامانه‌های هشدار را در چند منطقه فعال کرد
نشست محرمانه سنتکام در آلمان
کنگره آمریکا هزینه جنگ با ایران را ۳۸ میلیارد دلار برآورد کرد
یحیی سریع: عربستان در ۲۴ ساعت گذشته ۵۲ حمله هوایی علیه یمن انجام داده است
طرح استیضاح هگست به دلیل جنگ علیه ایران
روسیه یک نفتکش حامل سوخت برای ارتش اوکراین را هدف قرار داد