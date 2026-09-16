سیدمحمدرضا خوشرو، مدیر شبکه نسیم، به همراه قائم مقام این شبکه دکتر مرتضی جاسبی و جمعی از مدیران این شبکه با حضور در محل تصویربرداری فصل پنجم «سرنخ»، از پشت صحنه تولید این مجموعه بازدید کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سیدمحمدرضا خوشرو، مدیر شبکه نسیم، به همراه قائم مقام این شبکه مرتضی جاسبی و جمعی از مدیران این شبکه با حضور در محل تصویربرداری فصل پنجم «سرنخ»، از پشت صحنه تولید این مجموعه بازدید کردند.

در جریان این بازدید، مدیر شبکه نسیم ضمن حضور در لوکیشن‌های مختلف و گفت‌وگو با عوامل تولید، از نزدیک در جریان روند ساخت و ویژگی‌های فصل جدید «سرنخ» قرار گرفت.

فصل پنجم «سرنخ» با تغییراتی در ساختار و شیوه مشارکت مخاطبان در حال تولید است. در طراحی جدید مسابقه، مخاطبان علاوه بر دنبال کردن سرنخ‌ها و پاسخ به پرسش‌های برنامه، با مجموعه‌ای از اطلاعات و نکات کاربردی در حوزه‌های اجتماعی، پیشگیری از آسیب‌ها و جرائم و افزایش آگاهی نسبت به موقعیت‌های مختلف زندگی روزمره مواجه خواهند شد.

یکی از رویکردهای اصلی این فصل، افزایش دانش و آگاهی اجتماعی مخاطبان با هدف پیشگیری از وقوع جرم است؛ رویکردی که با محوریت مفهوم «شهروند آگاه، جرم کمتر» تلاش می‌کند در کنار فضای رقابتی و سرگرم‌کننده برنامه، مخاطب را نسبت به رفتارها، تصمیم‌ها و موقعیت‌هایی که می‌تواند در پیشگیری از آسیب‌ها و جرائم مؤثر باشد، آگاه‌تر کند.

همچنین در فصل جدید، مشارکت مخاطبان در روند مسابقه گسترش یافته و بینندگان می‌توانند همزمان با دنبال کردن برنامه، در پاسخ به پرسش‌ها و کشف سرنخ‌ها نقش داشته باشند. جزئیات مربوط به نحوه شرکت مخاطبان در مسابقه همزمان با آغاز پخش اعلام خواهد شد.

فصل پنجم «سرنخ» به کارگردانی ابوذر حیدری و تهیه‌کنندگی آریا طاهری در حال تولید است و به‌زودی از شبکه نسیم پخش خواهد شد.

برچسب ها: شبکه نسیم ، سرنخ ، فیلم و سریال
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