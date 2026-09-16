باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - جعفری مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران با توجه به تأکید استاندار محترم مازندران و معاونت اقتصادی وی بر ضرورت انجام تعهدات و تسریع در حمل آرد، خواستار پرداخت مطالبات پیمانکاران شهرستانی از سوی شرکتهای حمل و توزیع شد و گفت: در صورت تداوم عملکرد ضعیف در برخی شهرستانها و عدم انجام تعهدات، درباره ادامه همکاری با شرکتهای حمل تصمیمگیری خواهد شد.
او با تأکید بر اهمیت حمل بهموقع آرد، افزود: وقتی نانوا وجه آرد خود را واریز میکند، آرد خریداریشده باید در سریعترین زمان ممکن حمل شود؛ نان نباید در انتظار حمل آرد بماند.
جعفری با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف مطالبات پیمانکاران حمل آرد، گفت: شرکتهای حمل و توزیع باید به تعهدات خود عمل کنند و اجازه ندهند ضعف در این بخش، روند تأمین نان مردم را تحت تأثیر قرار دهد.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران افزود: عملکرد ضعیف برخی شرکتهای حمل میتواند موجب اخلال در زنجیره تأمین و توزیع و ایجاد نارضایتی در جامعه شود.
جعفری ادامه داد: در برخی شهرستانها، چنانچه روند فعلی حمل آرد ادامه داشته باشد، کارگروه گندم، آرد و نان استان درباره شیوه ادامه کار و تأمین نیاز نانواییها تصمیمات جدیدی اتخاذ خواهد کرد و این تصمیمات الزاماً محدود به استفاده از شرکتهای حمل فعلی نخواهد بود.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران افزود: نان برای دولت و مردم اهمیت ویژهای دارد و در این حوزه نباید زمینهای برای نارضایتی مردم ایجاد شود. همه ما سربازان نظام و خادم مردم هستیم و باید این مسئولیت را در عمل نشان دهیم.