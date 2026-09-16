دبیرکل سازمان ملل خواستار کاهش تنش در غرب آسیا، اجرای کامل طرح صلح غزه و توقف روند الحاق اراضی کرانه باختری شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل در نشستی با خبرنگاران در مقر سازمان ملل در نیویورک، تأکید کرد که «در این مقطع حساس در خاورمیانه، کاهش تنش باید اولویت اول، دوم و سوم باشد».

گوترش همچنین بار دیگر خواستار اجرای کامل طرح صلح غزه شد و تأکید کرد که روند «الحاق فزاینده» اراضی کرانه باختری باید متوقف شود. 

او گفت: «زمان آن رسیده که هرگونه اقدام در مسیر پاکسازی قومی متوقف شود».

گوترش در بخش دیگری از سخنان خود به چالش‌های مرتبط با هوش مصنوعی اشاره کرد و خواستار ایمن‌تر شدن این فناوری شد. 

او گفت: «هوش مصنوعی ظرفیت عظیمی دارد؛ از تسریع توسعه پایدار و بهبود آموزش گرفته تا تقویت نظام‌های سلامت، افزایش تاب‌آوری در برابر تغییرات اقلیمی و بسیاری موارد دیگر. اما افراد بسیاری درباره آن هشدار می‌دهند و می‌گویند سرعت توسعه هوش مصنوعی از درک ما نسبت به خطرات آن جلو افتاده است».

دبیرکل سازمان ملل گفت: «می‌دانم که اختلافات میان کشور‌ها می‌تواند آنها را به رقابت در زمینه هوش مصنوعی ترغیب کند، اما جهان نباید برای توسعه این فناوری، ایمنی آن را نادیده بگیرد. باید قوانین و چارچوب‌هایی برای هوش مصنوعی ایجاد شود تا این فناوری ایمن و شفاف باشد، توسعه‌دهندگان آن پاسخگو باشند و کرامت انسانی نیز در روند توسعه آن حفظ شود».

منبع: بریکینگ نیوز / آناتولی

برچسب ها: آنتونیو گوترش ، سازمان ملل ، نوار غزه
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