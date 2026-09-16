باشگاه خبرنگاران جوان؛خدادادی- مهرداد محمدپور مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان با اشاره به اینکه این نمایشگاه از ۲۵ شهریورماه به مدت پنج روز در سالن آذربایجان نمایشگاه بینالمللی تبریز برگزار میشود گفت: علاقهمندان میتوانند از ساعت ۱۶ تا ۲۰ از این نمایشگاه بازدید کنند.
وی با بیان اینکه توانمندسازی مددجویان یکی از برنامههای راهبردی کمیته امداد است، افزود: در این راستا، موضوع اشتغال یکی از حوزههای مهم و مورد توجه این نهاد به شمار میرود و تلاش میکنیم با ایجاد فرصتهای شغلی، زمینه استقلال اقتصادی مددجویان را فراهم کنیم.