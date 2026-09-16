بر اثر ۲ حادثه رانندگی در محور‌های فارس ۱۱ نفر مصدوم شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - ۲ سانحه رانندگی در جاده‌های فارس ۱۱ مصدوم به همراه داشت.

تصادف در محور نورآباد با ۶ مصدوم

برخورد ۲ خودرو در محور نورآباد ۶ مصدوم به همراه داشت.

وکیل زاده مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز اظهار کرد: با اعلام برخورد ۲ خودرو تارا و سمند در جاده نورآباد - دشمن زیاری به مرکز ارتباطات ۱۱۵، نیرو‌های اورژانس به محل اعزام شدند.

او با بیان اینکه در این حادثه ۶ نفر مصدوم شدند، ادامه داد: کارشناسان اورژانس پس از اقدامات درمانی اولیه، مصدومان را برای تکمیل درمان به بیمارستان امام حسین (ع) سپیدان منتقل کردند.

وکیل زاده افزود: برای امدادرسانی به حادثه دیدگان، ۲ دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد.

تصادف در محور فیروزآباد با ۵ مصدوم

برخورد ۴ خودرو در محور فیروزآباد ۵ مصدوم به همراه داشت.

وکیل زاده مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز اظهار کرد: با اعلام برخورد خودرو‌های جک، وانت آریسان. نیسان و پژو پارس در محور فیروزآباد - جم به مرکز ارتباطات ۱۱۵، نیرو‌های اورژانس به محل اعزام شدند.

او با بیان اینکه این حادثه ۵ مصدوم به همراه داشت، تصریح کرد: کارشناسان اورژانس با انجام اقدامات درمانی اولیه ۴ نفر از مصدومان را به صورت سرپایی و در محل درمان کردند و یک نفر از مصدومان نیز برای تکمیل درمان به بیمارستان قائم فیروزآباد منتقل شد.

وکیل زاده اضافه کرد: برای امدادرسانی به حادثه دیدگان، یک دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد.

برچسب ها: تصادف ، حادثه رانندگی ، سانحه رانندگی
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