باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - ۲ سانحه رانندگی در جاده‌های فارس ۱۱ مصدوم به همراه داشت.

تصادف در محور نورآباد با ۶ مصدوم

برخورد ۲ خودرو در محور نورآباد ۶ مصدوم به همراه داشت.

وکیل زاده مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز اظهار کرد: با اعلام برخورد ۲ خودرو تارا و سمند در جاده نورآباد - دشمن زیاری به مرکز ارتباطات ۱۱۵، نیرو‌های اورژانس به محل اعزام شدند.

او با بیان اینکه در این حادثه ۶ نفر مصدوم شدند، ادامه داد: کارشناسان اورژانس پس از اقدامات درمانی اولیه، مصدومان را برای تکمیل درمان به بیمارستان امام حسین (ع) سپیدان منتقل کردند.

وکیل زاده افزود: برای امدادرسانی به حادثه دیدگان، ۲ دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد.

تصادف در محور فیروزآباد با ۵ مصدوم

برخورد ۴ خودرو در محور فیروزآباد ۵ مصدوم به همراه داشت.

وکیل زاده مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز اظهار کرد: با اعلام برخورد خودرو‌های جک، وانت آریسان. نیسان و پژو پارس در محور فیروزآباد - جم به مرکز ارتباطات ۱۱۵، نیرو‌های اورژانس به محل اعزام شدند.

او با بیان اینکه این حادثه ۵ مصدوم به همراه داشت، تصریح کرد: کارشناسان اورژانس با انجام اقدامات درمانی اولیه ۴ نفر از مصدومان را به صورت سرپایی و در محل درمان کردند و یک نفر از مصدومان نیز برای تکمیل درمان به بیمارستان قائم فیروزآباد منتقل شد.

وکیل زاده اضافه کرد: برای امدادرسانی به حادثه دیدگان، یک دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد.