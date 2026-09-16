باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ آیدین رحمانی رضائیه شهردار ارومیه در سومین گردهمایی رؤسا و معاونان سازمانهای فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداریهای کشور که در هتل آنا ارومیه در حال برگزاری است؛ با اشاره به نقش بیبدیل شهرداریها در خط مقدم نبرد فرهنگی، اظهار کرد: امروز شهرداریها تنها نهادی هستند که عملاً بار اصلی برنامهریزیهای فرهنگی را در کشور بر دوش میکشند و بدون حمایتهای مستمر شوراهای اسلامی شهر تحقق این برنامهها ممکن نخواهد بود.
نقش محوری شهرداریها در تجمعات مردمی و خنثیسازی توطئهها
شهردار ارومیه با اشاره به تلاش پنج دههای دشمنان برای ضربه زدن به بنیانهای فرهنگی کشور، گفت: در سالهای اخیر و به ویژه در جریان تجاوزات مستقیم دشمن مدیریت شهری با بسترسازی برای حضور حماسی مردم در تجمعات نقش مهمی در خنثیسازی نقشههای شوم تجزیهطلبان و دشمنان نظام ایفا کرده است.
رحمانی گفت: ارومیه به عنوان یک شهر مرزی با درک شرایط خاص خود، برنامهریزی برای تداوم این حضور مردمی و ارتقای خدماترسانی به شهروندان را یکی از اولویتهای اصلی خود میداند.
انسجامبخشی هزینه ها با تشکیل قرارگاه فرهنگی
رحمانی رضائیه با انتقاد از موازیکاری دستگاههای فرهنگی که منجر به اتلاف منابع و کاهش اثرگذاری اقدامات میشود؛ تصریح کرد: متأسفانه فقدان یک مدیریت واحد باعث شده منابع فرهنگی به جای همافزایی، پراکنده هزینه شوند.
وی افزود: پیشنهاد ما تشکیل یک قرارگاه فرهنگی برای مدیریت هزینهکردها و اولویتبندی برنامهها است.
رحمانی تصریح کرد: اگرچه ممکن است این تجمیع، بخشی از قدرت اجرایی شهرداریها را در ظاهر کاهش دهد؛ اما هدف نهایی که رسیدن به اثربخشی مطلوب در جامعه است، ارجحیت دارد.
الزام پیوست فرهنگی برای تمامی پروژههای عمرانی
وی در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم پیوست فرهنگی برای پروژههای کالبدی شهر تأکید کرد و گفت: احداث پل، زیرگذر، تعریض خیابان و خرید ناوگان حملونقل باید پیوست فرهنگی متناسب خود را داشته باشند و نباید نگاه عمرانی و فرهنگی را دو مقوله جداگانه دانست؛ چرا که هدف نهایی هر دو رفاه و آرامش شهروندان است.
همچنین شهردار ارومیه در ضمن اشاره به برگزاری نهمین جشنواره بینالمللی انگور در روزهای پایانی شهریورماه، از میزبانی این شهر از سفرای کشورهای مختلف و نمایندگان سازمانهای بینالمللی خبر داد. وی هدف از این جشنواره را علاوه بر پاسداشت شکرانه برداشت محصول، گره زدن اقتصاد استان به نام کشاورزی دانست و از متخصصین فرهنگی حاضر در این نشست درخواست کرد با حضور در این جشنواره با ارائه نقدها و پیشنهادات خود مسیر بهبود برگزاری این چنین رویدادهای ملی و بینالمللی را هموار کنند.
رحمانی رضائیه در پایان خاطرنشان کرد: اولویت اصلی سازمانهای فرهنگی شهرداریها باید ترکیب متناسبِ فرهنگ، اجتماع و ورزش باشد و در این میان ورزش همگانی و حمایت از استعدادهای ورزشی همچون والیبال ارومیه ابزاری قدرتمند برای افزایش نشاط اجتماعی و جلوگیری از آسیبهای شهری است.