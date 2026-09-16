معاون تبلیغ و امور فرهنگی حوزه‌های علمیه، از تدوین دو ماده واحده در شورای عالی انقلاب فرهنگی با هدف تثبیت جایگاه قانونی و حقوقی “مبلغان امین” در مدارس سراسر کشور خبر داد و تأکید کرد: با اجرایی شدن این طرح، حضور مبلغان در ۱۲۵ هزار مدرسه کشور شکلی نظام‌مند و ساختارمند به خود خواهد گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛خدادادی-حجت‌الاسلام و المسلمین رفیعی معاون تبلیغ و امور فرهنگی حوزه‌های علمیه، با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد تبلیغی از فعالیت‌های حاشیه‌ای به «گفتمان‌سازی عمیق» و «کادرسازی»، از تحقق گام‌های اساسی برای رسمیت‌بخشی به طرح امین در مدارس خبر داد و تصریح کرد: با رایزنی‌های صورت‌گرفته با وزارت آموزش‌وپرورش و شورای عالی انقلاب فرهنگی، جایگاه هویت قانونی مبلغان در آیین‌نامه‌های اجرایی مدارس تثبیت و زمینه تقویت زیرساخت‌های معرفتی-تربیتی فراهم شده است.

وی، ضمن قدردانی از هماهنگی نهاد‌های فرهنگی استان آذربایجان شرقی، با اشاره به نبرد تمدنی کنونی میان جبهه حق و جریان‌های معارض، خاطرنشان کرد: تمدن‌سازی بر دو رکن اساسی «تولید علم» و «تربیت نیروی انسانی» استوار است.

وی افزود: دشمن در جنگ نرم با بهره‌گیری از ابزار‌های رسانه‌ای و هنری، باور‌ها و مبانی اندیشه‌ای جامعه به‌ویژه نسل جوان را هدف قرار داده است و اگر مبلغان در حوزه نظر و عمق‌بخشی به مباحث توحیدی و معرفتی توانمند نباشند، در میدان عمل تأثیرگذاری خود را از دست خواهند داد.
حجت‌الاسلام و المسلمین احمد مطهری‌اصل نماینده ولی فقیه در استان در همایش مبلغان و مبلغات استان آذربایجان شرقی با تأکید بر ضرورت بازنگری در سازوکار‌های تبلیغی اظهار داشت: تبلیغ دین نباید امری رها و فاقد مسئولیت‌پذیری باشد؛ همان‌گونه که در تمامی نظامات مدیریتی و اجرایی کشور اصل پاسخ‌گویی حاکم است، در ساحت منبر و بیان معارف دینی نیز باید مشخص شود چه کسی، با چه صلاحیتی و بر چه اساسی سخن می‌گوید و در قبال مطالب ارائه‌شده چه مرجعی پاسخ‌گوست.

وی با انتقاد از توزیع نامتوازن مبلغان در سطح استان افزود: پذیرفته نیست که در مرکز استان با تراکم طلاب و کمبود بستر فعالیت مواجه باشیم، اما ده‌ها روستای بالای ۲۰۰ خانوار در استان از حضور روحانی، اقامه جماعت و هدایت دینی بی‌بهره باشند. مراکز حوزوی و دستگاه‌های متولی تبلیغ باید با برنامه‌ریزی دقیق، ساختاری کارآمد طراحی کنند که همه موظف به حضور در سنگر‌های واقعی تبلیغ باشند.

امام جمعه تبریز با اشاره به جایگاه حساس و اثرگذار خواهران طلبه و مبلغات تصریح کرد: هرچند تربیت اندیشمندان و فقهای برجسته از میان خواهران ضرورت دارد، اما نیاز مبرم و امروز جامعه، توانمندسازی گسترده مبلغات در حل مسائل عمومی و پاسخ به شبهات فکری و فرهنگی است.

حجت‌الاسلام و المسلمین مطهری‌اصل ادامه داد: بخش عمده‌ای از هجمه‌های فرهنگی امروز و موضوعاتی نظیر عفاف و حجاب، بانوان را هدف قرار داده است؛ از این رو بهترین و مؤثرترین پاسخ‌گویان به این مسائل، خودِ بانوان مبلّغ هستند که می‌توانند در ارتباط مستمر با مدارس، دانشگاه‌ها و عموم بانوان، نقش روشنگری و اقناعی ایفا کنند.
حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل روشن‌تن مدیر حوزه علمیه آذربایجان‌شرقی امروز در این همایش ضمن قدردانی از مجاهدت‌های مبلغان در عرصه‌های هجرت و طرح امین، به تشریح گزارشی از عملکرد معاونت تبلیغ استان پرداخت.

وی با اشاره به آمار فعالیت‌های تبلیغی در استان اظهار داشت: در حال حاضر ۲۵۰ مبلغ در قالب طرح هجرت، ۵۱۸ مبلغ در طرح امین و ۱۸۰ مبلغ آزاد در سطح استان مشغول به فعالیت هستند. همچنین با تمرکز بر مناسبت‌های مذهبی، در ماه مبارک رمضان، محرم و صفر، و نیز مناسبت‌های ملی و انقلابی همچون اعزام‌های ویژه برای گرامیداشت شهدا و ایام اربعین، بیش از چند هزار نفر فعالیت تبلیغی توسط طلاب استان به ثبت رسیده است.

برچسب ها: تبلیغات ، مدارس
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تاکیدمعاون تبلیغ حوزه‌های علمیه برتثبیت جایگاه قانونی و حقوقی مبلغان امین در مدارس سراسر کشور
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