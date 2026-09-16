باشگاه خبرنگاران جوان - لیلا حاتوم، تحلیلگر سیاسی در گفتوگو با پرستیوی در واکنش به ربوده شدن نقاء حامد، خبرنگار شبکه پرس تیوی از سوی رژیم صهیونیستی گفت: اخبار مربوط به اتفاقات غزه، جنوب لبنان، ایران و کرانه باختری نظیر هدف قرار دادن خبرنگاران، بازداشت بیدلیل آنها و همزمان ارعاب و تهدیدشان نشان میدهد که یک جنایت جنگی در حال وقوع است؛ این رفتاری است که از تروریستها سر میزند، نه از نیروهای نظامی رسمی.
حاتوم ادامه داد: شنیدن خبر ربودن نقاء حامد از سوی صهیونیستها بسیار برایم تکاندهنده بود؛ چراکه نقاء آنجا حضور داشت تا حملات و جنایات مداوم اسرائیل را مستندسازی کند. این اتفاق ثابت میکند که رژیم اشغالگر اسرائیل نمیخواهد حقیقت به بیرون درز کند.
این تحلیلگر سیاسی افزود: نقاء در پوشش اخباری که ارائه میداد، بیطرف و منصف بود. با تعهد و اشتیاق بسیار کار میکرد و هیچکس نمیتوانست اعتبار او را زیر سوال ببرد. از این رو، معتقدم که اسرائیلیها این کار را کاملاً عامدانه انجام میدهند. البته پیش از این هم موجهای پیاپی از تحریک و فضاسازی علیه خبرنگاران فلسطینی از جمله نقاء بخاطر فعالیتهای میدانیشان وجود داشته است. آنها در سختترین و فجیعترین شرایط تحت اشغال کار میکنند. با این حال، آنقدر شجاعت دارند که صدای این پیام را به گوش جهان برسانند.
وی معتقد است که اگر اسرائیلیها به این روند ادامه دهند و دنیا همچنان سکوت کند، در نهایت هیچکس باقی نخواهد ماند تا آنچه را در داخل میگذرد، به دنیا منتقل کند و در آن صورت روایت اسرائیلی غلبه خواهد کرد.