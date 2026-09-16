حاتوم گفت: خبرنگاران فلسطینی در سخت‌ترین شرایط تحت اشغال، شجاعانه حقیقت میدان را به جهان مخابره می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - لیلا حاتوم، تحلیلگر سیاسی در گفت‌و‌گو با پرس‌تی‌وی در واکنش به ربوده شدن نقاء حامد، خبرنگار شبکه پرس تی‌وی از سوی رژیم صهیونیستی گفت: اخبار مربوط به اتفاقات غزه، جنوب لبنان، ایران و کرانه باختری نظیر هدف قرار دادن خبرنگاران، بازداشت بی‌دلیل آنها و همزمان ارعاب و تهدیدشان نشان می‌دهد که یک جنایت جنگی در حال وقوع است؛ این رفتاری است که از تروریست‌ها سر می‌زند، نه از نیرو‌های نظامی رسمی. 

حاتوم ادامه داد: شنیدن خبر ربودن نقاء حامد از سوی صهیونیست‌ها بسیار برایم تکان‌دهنده بود؛ چراکه نقاء آنجا حضور داشت تا حملات و جنایات مداوم اسرائیل را مستندسازی کند. این اتفاق ثابت می‌کند که رژیم اشغالگر اسرائیل نمی‌خواهد حقیقت به بیرون درز کند.

این تحلیلگر سیاسی افزود: نقاء در پوشش اخباری که ارائه می‌داد، بی‌طرف و منصف بود. با تعهد و اشتیاق بسیار کار می‌کرد و هیچ‌کس نمی‌توانست اعتبار او را زیر سوال ببرد. از این رو، معتقدم که اسرائیلی‌ها این کار را کاملاً عامدانه انجام می‌دهند. البته پیش از این هم موج‌های پیاپی از تحریک و فضاسازی علیه خبرنگاران فلسطینی از جمله نقاء بخاطر فعالیت‌های میدانی‌شان وجود داشته است. آنها در سخت‌ترین و فجیع‌ترین شرایط تحت اشغال کار می‌کنند. با این حال، آن‌قدر شجاعت دارند که صدای این پیام را به گوش جهان برسانند.

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وی معتقد است که اگر اسرائیلی‌ها به این روند ادامه دهند و دنیا همچنان سکوت کند، در نهایت هیچ‌کس باقی نخواهد ماند تا آنچه را در داخل می‌گذرد، به دنیا منتقل کند و در آن صورت روایت اسرائیلی غلبه خواهد کرد.

برچسب ها: ارعاب ، تهدید ، خبرنگاران ، فلسطین
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