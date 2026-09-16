در حالی که زلنسکی اواخر شهریور برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک می‌رود، احتمالا با ترامپ دیدار خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - «هئورهی تیخی» سخنگوی وزارت امور خارجه اوکراین می‌گوید کی‌یف و واشنگتن در حال برنامه‌ریزی برای برگزاری دیداری میان ولودیمیر زلنسکی و دونالد ترامپ در جریان سفر زلنسکی به نیویورک هستند.

تیخی در یک نشست خبری به خبرنگاران گفت: «تیم‌های دو طرف در حال بررسی امکان دیدار روسای جمهور اوکراین و آمریکا و محتوای این دیدار هستند تا این دیدار ثمربخش باشد. در حال حاضر بیشتر از این نمی‌توانم بگویم».

او با اشاره به اینکه سفر هیئت اوکراینی «قطعاً» شامل دیدار‌ها و برنامه‌های مشترک میان اوکراین و آمریکا خواهد بود، افزود: «منظورم فقط دیدار با رئیس‌جمهور آمریکا نیست، بلکه تماس‌های دیگری نیز با نمایندگان کنگره، فعالان اقتصادی و جامعه اوکراینی در آمریکا خواهد بود».

رئیس‌جمهور اوکراین پیش‌تر گفته بود انتظار دارد در روز ۲۰ سپتامبر (۲۹ شهریور) با ترامپ دیدار کند و قصد دارد بار دیگر از آمریکا درخواست ارسال تسلیحات داشته باشد.

منبع: بریکینگ نیوز

برچسب ها: ولودیمیر زلنسکی ، دونالد ترامپ ، مجمع عمومی سازمان ملل
خبرهای مرتبط
کرملین به پیشنهاد ترامپ برای «آتش‌بس انرژی» پاسخ داد
اوکراین پشت حمله به خط لوله نفتی عربستان؟!
روسیه یک نفتکش حامل سوخت برای ارتش اوکراین را هدف قرار داد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
سخنگوی وزارت خارجه روسیه: محاصره ایران از هر نظر غیرقابل قبول است
آیت‌الله سیستانی ۱۱ میلیون دلار به آسیب‌دیدگان جنگ ایران کمک کرد
یمن از سرنگونی جنگنده اف-۱۵ سعودی خبر داد
یحیی سریع از حمله به تأسیسات آرامکو و پایگاه هوایی عربستان خبر داد
خروج نیرو‌های آمریکایی از اقلیم کردستان به مراحل پایانی رسید؟
مجلس نمایندگان آمریکا برای سومین بار خواستار پایان جنگ با ایران شد
قیمت گازوئیل در آمریکا به رکورد جدیدی رسید
عبدالسلام: سرنگونی جنگنده سعودی ضربه دردناکی به ریاض بود
ریزش معدن طلا در سودان دست‌کم ۶۷ کشته بر جا گذاشت
عربستان مسیر صادرات نفت به آسیا را تغییر داد
آخرین اخبار
آمریکا خرید ناو‌های جنگی از ژاپن و کره جنوبی را بررسی می‌کند
کی‌یف و واشنگتن برای دیدار زلنسکی و ترامپ برنامه‌ریزی می‌کنند
گوترش: کاهش تنش باید اولویت اول، دوم و سوم در غرب آسیا باشد
کره شمالی آمریکا و کره جنوبی را به استفاده احتمالی از سلاح هسته‌ای تهدید کرد
تلاش جمهوری‌خواهان برای جلوگیری از استیضاح هگست
اتحادیه اروپا محدودیت سنی مشترک برای شبکه‌های اجتماعی تعیین می‌کند
سناتور آمریکایی خواستار توقف بسته تسلیحاتی جدید برای رژیم صهیونیستی شد
فروریختن ساختمان آسیب‌دیده در غزه؛ حدود ۱۰۰ نفر شهید، مجروح یا مفقود شدند
ریزش معدن طلا در سودان دست‌کم ۶۷ کشته بر جا گذاشت
وزیر خارجه ترکیه: تل‌آویو بزرگ‌ترین تهدید برای ثبات سوریه است
پیشنهاد اتحادیه اروپا برای تبدیل کانادا به نخستین «عضو وابسته» این بلوک مطرح شد
آیت‌الله سیستانی ۱۱ میلیون دلار به آسیب‌دیدگان جنگ ایران کمک کرد
یحیی سریع از حمله به تأسیسات آرامکو و پایگاه هوایی عربستان خبر داد
عربستان مسیر صادرات نفت به آسیا را تغییر داد
قیمت گازوئیل در آمریکا به رکورد جدیدی رسید
خروج نیرو‌های آمریکایی از اقلیم کردستان به مراحل پایانی رسید؟
سخنگوی وزارت خارجه روسیه: محاصره ایران از هر نظر غیرقابل قبول است
اروپا ۹۰ میلیارد یورو اضافی برای واردات انرژی هزینه کرد
عبدالسلام: سرنگونی جنگنده سعودی ضربه دردناکی به ریاض بود
بلومبرگ: عربستان در برابر یمن با چالش جدی مواجه است
ادعای ونس درباره استقلال سیاست خارجه آمریکا از اسرائیل
فرو ریختن ساختمان در غزه؛ تاکنون ۱۲ فلسطینی جان باخته‌اند
مجلس نمایندگان آمریکا برای سومین بار خواستار پایان جنگ با ایران شد
واشنگتن ۲.۸ میلیارد دلار بمب به اسرائیل می‌دهد
یمن از سرنگونی جنگنده اف-۱۵ سعودی خبر داد
فناوری موشکی پیشرفته ایران، دفاع آمریکا را سردرگم کرد
ادعای ونس درباره مرحله جدید جنگ با ایران
تلاش برای استیضاح ترامپ در مجلس نمایندگان آمریکا ناکام ماند
عربستان سامانه‌های هشدار را در چند منطقه فعال کرد
نشست محرمانه سنتکام در آلمان