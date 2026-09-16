باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - «هئورهی تیخی» سخنگوی وزارت امور خارجه اوکراین می‌گوید کی‌یف و واشنگتن در حال برنامه‌ریزی برای برگزاری دیداری میان ولودیمیر زلنسکی و دونالد ترامپ در جریان سفر زلنسکی به نیویورک هستند.

تیخی در یک نشست خبری به خبرنگاران گفت: «تیم‌های دو طرف در حال بررسی امکان دیدار روسای جمهور اوکراین و آمریکا و محتوای این دیدار هستند تا این دیدار ثمربخش باشد. در حال حاضر بیشتر از این نمی‌توانم بگویم».

او با اشاره به اینکه سفر هیئت اوکراینی «قطعاً» شامل دیدار‌ها و برنامه‌های مشترک میان اوکراین و آمریکا خواهد بود، افزود: «منظورم فقط دیدار با رئیس‌جمهور آمریکا نیست، بلکه تماس‌های دیگری نیز با نمایندگان کنگره، فعالان اقتصادی و جامعه اوکراینی در آمریکا خواهد بود».

رئیس‌جمهور اوکراین پیش‌تر گفته بود انتظار دارد در روز ۲۰ سپتامبر (۲۹ شهریور) با ترامپ دیدار کند و قصد دارد بار دیگر از آمریکا درخواست ارسال تسلیحات داشته باشد.

منبع: بریکینگ نیوز