وزیر صمت گفت:خط جدید برداشت و انباشت فولاد از الزامات ضروری در بخش صنعت کشور است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به اهمیت ایجاد خط جدید برداشت و انباشت در مجموعه فولاد، این طرح را یکی از الزامات بسیار ضروری این مجموعه عنوان کرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی، اتابک در آیین آغاز عملیات این خط، ضمن عرض خداقوت و تشکر از تمامی دستاندرکاران اجرای طرح اظهار کرد: از مهندسان، کارگران، مدیران، مشاوران، پیمانکاران، سرمایهگذاران و همه عزیزانی که به نحوی در ایجاد این خط برداشت و انباشت زحمت کشیدند، تشکر میکنم.
وی افزود: ایجاد این خط برای مجموعه فولاد یکی از الزامات بسیار ضروری بود و امیدوارم به کرم حضرت مرتضی علی(ع) و عنایت امام رضا(ع)، این خط نیز مانند خط نخست که ۲۵ سال پیش ایجاد شد، برای مجموعه فولاد مایه خیرات و برکات باشد.